Видео: знаменитые музыканты устроили масштабную драку в таллиннском баре

Группа одним мартовским утром несколько лет назад зашла в бар Woodstock и потребовала у работницы 30 стаканов пива и цыпленка. Бар уже закрывался и работница отказала мужчинам. Они в свою очередь стали угрожать устроить погром в баре. Тут же возникшая между другими клиентами бара и участниками группы ссора переросла в масштабную драку.

Члены группы после происшествия сказали, что на самом деле напали на них и они были вынуждены себя защищать. Судья Мерле Партс так не думала и все мужчины были признаны виновными: главарь Искандер Линдеман получил четыре месяца условно, остальные мужчины были приговорены или к денежному штрафу, или к общественным работам.