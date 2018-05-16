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  • Видео: знаменитые музыканты устроили масштабную драку в таллиннском баре

Видео: знаменитые музыканты устроили масштабную драку в таллиннском баре

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Передача «Krimi» заполучила видео из судебного дела нашумевшей эстонской группы Defrage, которая сейчас называется Illumenium. На кадрах запечатлено, как члены группы три года назад избивали людей в таллиннском баре Woodstock, передает Postimees.

Группа одним мартовским утром несколько лет назад зашла в бар Woodstock и потребовала у работницы 30 стаканов пива и цыпленка. Бар уже закрывался и работница отказала мужчинам. Они в свою очередь стали угрожать устроить погром в баре. Тут же возникшая между другими клиентами бара и участниками группы ссора переросла в масштабную драку.

Члены группы после происшествия сказали, что на самом деле напали на них и они были вынуждены себя защищать. Судья Мерле Партс так не думала и все мужчины были признаны виновными: главарь Искандер Линдеман получил четыре месяца условно, остальные мужчины были приговорены или к денежному штрафу, или к общественным работам.

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