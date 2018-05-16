Опубликованы документы о встрече штаба Трампа с россиянами

Именно эта встреча и спекуляции о том, знал ли Дональд Трамп о попытке членов его избирательного штаба получить от представителей РФ компромат на кандидата в президенты от Демократической партии США Хиллари Клинтон, стали главной темой расследования спецпрокурора Роберта Мюллера и его агентов.

Сенатский комитет в среду, 16 мая, опубликовал почти две тысячи страниц с информацией об этой встрече и показания девяти человек, связанных с переговорами в Trump Tower. Также были обнародованы стенограммы встреч за закрытыми дверями сенаторов комитета с пятью людьми, присутствовавшими на встрече.

Речь идет о сыне президента США Дональде Трампе - младшем, британском промоутере Робе Голдстоуне, российско-американском лоббисте Ринате Ахметшине, переводчике Анатолии Самочорнове и гражданине РФ Ике Кавеладзе, который, как отмечает телеканал CNN, cвязан с олигархом Арасом Агаларовым.

"В рамках контроля за исполнением постановления о законе о регистрации иностранных агентов и федеральным расследованием о возможном вмешательстве на президентских выборах 2016 года судебный комитет сената провел двусторонние собеседования с фигурантами и представил письменные вопросы свидетелям относительно обстоятельств, связанных со встречей в Trump Tower в июне 2016 года", - пояснили в сенате.

На фоне публикации документов лидеры сенатского комитета по разведке, в свою очередь, заявили, что у них теперь нет сомнений в том, что Россия действительно вмешивалась в американские президентские выборы 2016 года.

В конце апреля Наталья Весельницкая выразила удивление тем фактом, что спецпрокурор Роберт Мюллер до сих пор не обратился к ней с запросом о предоставлении информации по приписываемому Москве вмешательству в выборы. Она отметила, что спецпрокурор, по ее мнению, "не работает над тем, чтобы установить правду".

Незадолго до этого Весельницкая сообщила о мартовской встрече в Берлине с американскими следователями из сенатского комитета по разведке. "Я назвала определенные фамилии, которые стоят за всей этой историей. Это Джонатан Винер и Дэвид Кремер. Эти двое получают деньги из бюджета - один из них от Госдепартамента, другой - по линии общественных организаций для того, чтобы легализовать весь этот антироссийский проект", - заявила тогда она.

По ее словам, встреча со следователями в Берлине была скорее трехчасовым монологом, нежели разговором. "Они меня не прерывали. Они слушали очень внимательно. Их вопросы были короткие и максимально четкие", - уточнила Весельницкая. Она добавила, что следователи преимущественно интересовались встречей в Trump Tower в 2016 году.

В июле 2017 года американские СМИ сообщили, что сын президента США Дональд Трамп - младший в июне 2016 года встречался с Весельницкой, у которой якобы были связи в Кремле, ожидая от нее компромата на Хиллари Клинтон. Позже сын президента заявил, что никакой значимой информации у Весельницкой не было, а встреча прошла впустую.

Весельницкая ранее заявляла, что не обсуждала предвыборную кампанию на встрече с Трампом-младшим, "никогда не выступала в качестве представителя российского правительства" и не предлагала компромата на Клинтон.

New York Times писала, что сторонники Демократической партии США и противники Трампа среди республиканцев в 2015 году, когда миллиардер был кандидатом в президенты, наняли исследовательскую фирму Fusion GPS, возглавляемую Гленном Симпсоном, для составления досье на Трампа, где бы отражались его слабости и скандалы, связанные с бизнесом в недвижимости. В анонимном документе утверждается, что "российские агенты" обладают компрометирующей информацией о Трампе.