Запись скрытой камеры: случайных прохожих проверили на честность, результаты удивляют

«Мы провели эксперимент в рамках подготовки к Фестивалю общения LAMPA. Этим летом лейтмотивом фестиваля станет доверие – одна из основных жизненных ценностей. В исследовании «Мировые ценности» доверие определяется как одна из важнейших ценностей, от которого зависит жизнь общества: его сила, качественные характеристики, уровень экономического развития и здоровье. Только доверяя друг другу, мы можем создать сильное общество, где люди будут чувствовать себя счастливыми, а среду своего обитания безопасной. Поэтому результаты эксперимента от души радуют – почти 100% «покупателей» оставили за мороженое назначенную сумму в один евро, и лишь некоторые бросили в шкатулку меньше. Это внушает надежду, что мы – латвийское общество – несмотря на различный коррупционные скандалы, можем и хотим доверять друг другу», – говорит директор Фестиваля общения LAMPA Иева Морица.

В каждом из мест проведения эксперимента – в Верманском саду, возле Агенскалнского рынка и около магазина Mego в Зиепниеккалнсе – стенд с мороженым, мимо которого проходили сотни рижан и гостей города, стоял в течение полутора часов. Возле стенда разместили надпись «Самообслуживание! Домашнее мороженое. 1 шт. = 1 евро».

В целом за это время около «магазина доверия» остановились и с любопытством изучили его предложение 143 человека, 20 из которых купили мороженое. Чаще всего один человек покупал две, а то и три порции. В 80% случаев люди оставляли назначенную сумму в 1 евро за порцию без сдачи, и лишь 20% положили денег меньше.