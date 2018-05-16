Туристов лишат возможности воровать баночки в отелях
16 мая 2018 г., 20:55
Маленькие одноразовые бутылочки с шампунями могут исчезнуть из гостиниц, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Sun.
Вместо них отели установят диспенсеры — большие бутылки с гелями, закрепленные на стене. Такие меры руководство примет, чтобы посетители не смогли уносить их с собой.
Некоторые сети гостиниц, например Moxy, уже давно используют диспенсеры в номерах.
Многие туристы выразили недовольство по поводу перемен. «Что дальше? Они избавятся от пакетиков кофе и заставят нас выковыривать его со дна банки?» — написал один из частых путешественников. «Я думаю, что это низко, невероятно низко», — добавил он.
Подвесные бутылки помогут отелям не только сэкономить средства, но также сократить отходы пластика.