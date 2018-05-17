Видео: Турция прилюдно унизила израильского посла

Министерство иностранных дел Израиля выразило Турции протест в связи с жестким обращением с послом Эйтаном Наэ в аэропорту Стамбула. Видео инцидента публикует газета Haaretz на своей странице в YouTube.
Несмотря на дипломатическую неприкосновенность, сотрудники службы авиационной безопасности прилюдно обыскали посла перед приехавшими репортерами. Израильское внешнеполитическое ведомство назвало инцидент жесткой и унизительной проверкой, пишет Lenta.ru.
14 мая сообщалось, что Анкара отозвала своих послов в Вашингтоне и Тель-Авиве для консультации. Причиной стали действия израильских военных в секторе Газа. На следующий день Израиль выслал турецкого консула в Иерусалиме для консультаций на некоторое время.
Причиной охлажения отношений стал перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. На этом фоне в секторе Газа прошли акции протеста. По последним данным, в столкновениях погибли 60 и пострадали более двух тысяч палестинцев.