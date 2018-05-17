Опрос: новое движение Eesti 200 сейчас преодолело был избирательный порог на выборах в Рийгикогу

„В первой половине мая оказанная им поддержка составила шесть процентов. Даже Res Publica в свое время при первом опросе не получила поддержки такого уровня, - сообщил в четверг BNS руководитель исследования фирмы Kantar Emor Айвар Воог. - Этот результат отражает ожидания граждан в связи с новой партией; до сих пор респонденты этой группы с большой долей вероятности выражали поддержку Свободной партии, зеленым или — в меньшей мере — Консервативной народной партии EKRE”.

По словам Воога, новую политическую силу поддержали люди, которые пытаются найти альтернативу нынешним крупным партиям, выбрать такую силу, которая отчетливо была бы противопоставлена большим партиям. «Предпочтения такого типа избирателей обычно носят случайный характер, поскольку их предпочтения еще не сформировались и могут легко измениться», - отметил Воог.

«Несомненно, нынешний результат — чисто эмоциональный. Еще рано утверждать, сможет ли такая одномоментная эмоция каким-то образом вылиться в конкретное поведение на выборах», - добавил социолог.

В соответствии с исследованием, поддержку движению Eesti 200 в первую очередь готовы оказать молодые мужчины, среди них больше среднего жителей сельских регионов.

Изменений в предпочтениях других партий к этому времени не произошло — как показал опрос, самой популярной политической силой по-прежнему остается оппозиционная Партия реформ — 32 процента поддержки, на втором месте — правящая Центристская партия — 21 процент.

«На показатели популярности этих двух партий с сильными брендами новое политическое движение, которое может стать партией, пока влияет мало», - подчеркнул Воог.

На третьем по степени популярности месте по-прежнему EKRE – ее в мае поддержали 16,7 процента респондентов; в апреле консерваторов поддерживали 19,1 процента.

Социал-демократическую партию в ходе майского опроса поддержали 11,9 процента опрошенных, Союз Отечества и Res Publica (IRL) - 5,1 процента, Свободную партию - 4 процента и Партию зеленых - 2,9 процента.

Партию народного единства и Партию независимости Эстонии поддержали по 0,2 процента опрошенных.

Суммарная поддержка входящих в правящую коалицию центристов, социал-демократов и отечественников в мае составила 38 процентов. Популярность правящей коалиции уже пятый месяц остается ниже порога в 40 процентов.

«Правящую коалицию в Эстонии поддерживают в основном неэстонцы, жители Таллинна, женщины и пенсионеры», - отметил Воог.

Результаты учитывают ответы респондентов, имевших определенные предпочтения, а процент затруднившихся с ответом исключен. Это позволяет сравнивать результаты опроса с результатами выборов Рийгикогу. В мае с ответом затруднились 22,5 процента респондентов. Максимальная статистическая погрешность составляет ±3,1 процента.