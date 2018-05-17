Столичное горсобрание проведет свое расследование коррупции в спорткомплексе Сыле

По ее словам, городская система насквозь пронизана коррупцией, а руководство мэрии ведет себя безралично, уверяя, что речь идет о единичных случаях, передает Rus.err.

Мэр Таллинна Таави Аас заявил накануне о создании антикоррупционной программы, которая должна будет свести к минимуму подобные случаи.

Вице-мэр Вадим Белобровцев заверил, что Таллинн готов прекратить трудовые отношения с Ристлааном, если информация о взяточничестве подтвердится.