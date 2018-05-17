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Столичное горсобрание проведет свое расследование коррупции в спорткомплексе Сыле

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Спортивный центр Сыле.

ФОТО: Madis Sinivee / Eesti Meedai/Scanpix Baltics

Ревизионная комиссия Таллиннского городского собрания намерена провести собственное расследование происходящего в столичном спорткомплексе Сыле, директор которого Тоомас Ристлаан задержан по подозрению во взяточничестве, - об этом говорится в распространенном утром в четверг заявлении председателя комиссии Хельве Сяргава.

По ее словам, городская система насквозь пронизана коррупцией, а руководство мэрии ведет себя безралично, уверяя, что речь идет о единичных случаях, передает Rus.err.

Мэр Таллинна Таави Аас заявил накануне о создании антикоррупционной программы, которая должна будет свести к минимуму подобные случаи.

Вице-мэр Вадим Белобровцев заверил, что Таллинн готов прекратить трудовые отношения с Ристлааном, если информация о взяточничестве подтвердится.

16 мая Центральная криминальная полиция задержала директора таллиннского спорткомплекса Сыле Тоомаса Ристлаана по подозрению в неоднократном получении взяток в размере 3000-4000 евро за предоставление в аренду спортивным клубам площадей для проведения тренировок в удобное время суток.

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