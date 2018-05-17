Испанская диктатура в Европе

Команды активно начали встречу, причем моменты возникали как у ворот "Атлетико", так и номинальных хозяев, марсельцев. Первыми могли открыть свхет французы, но после удара Димитри Пайета мяч просвистел над плечом Яна Облака. Что не удалось Жермену, сделал Антуан Гризманн, правда этот француз выступает за "Атлетико" - Манданда рискованно отыграл по центру на Замбо-Ангисса, который потерялся на пару секунд и подарил мяч сопернику — моментальная расплата в виде выхода Гризманна один на один, и он, в отличие от Жермена, не промахнулся!

На 32-й минуте Димитри Пайет рыдая покидал поле - плеймейкер "Марселя" получил травму и был вынужден покинуть поле.

Во втором тайме "Атлетико" продолжал наращивать давление и снова Гризманн оказался в центре событий - Коке вывел партнера на ворота и Гризманн второй раз пробил Стива Манданда.

Французам пришлось нелегко: опаснесйших моментов марсельцы не создавали, но на 81-й минуте шанс сократиэ счет и вернуться в игру у них был - Митроглу зарядил по воротам Облака и попал в штангу, а через шесть минут все было кончено: капитан "Атлетико" Габи отправил мяч в третий раз в сетку "Марселя".