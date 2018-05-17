Скандал: аргентинцам рассказали как соблазнять русских девушек

Профессор Эдуардо Пенниси, специалист по России (учился хоровому пению еще в СССР в конце 80-х), рассказал о русском языке и культуре. Посетителям раздали буклеты, и один из разделов всех сразу заинтересовал. Он был посвящен отношениям с русскими девушками и назывался Что делать, чтобы иметь шанс». Журналист Начо Катульо выложил фото этих страниц в свой твиттер.

Muy moderno el manual de estilo de la AFA sobre el Mundial pic.twitter.com/aWT4FrfCie — Nacho Catullo (@nachocatullo) May 15, 2018

Через некоторое время буклеты отобрали, затем вернули с выдранными страницами, но было уже поздно: фото разлетелось по сети, поднялся скандал.

В AFA заявили, что пособие было написано «кем-то, кто прожил в России много лет и не имеет никакого отношения к футбольной ассоциации». Но это уже никого не волновало.

Среди советов аргенитнским футболистам были рекомендации чаще мыться, одеваться со вкусом и пользоваться парфюмам, не рассматривать девушек как объект для секса, при этом отмечая красоту русских женщин, не быть скучными, а позитивными и не слошком много болтать. Также рекомендация содержала предострежение: «Обычно русские девушки обращают внимание на важные вещи, но есть и те, кому важны только деньги. Не волнуйтесь, в России много красивых женщин, вам подойдут не все. Будьте избирательны».

Быстро выяснилось, что инструкцию стащили из блога некоего Амара, но пиар-катастрофа уже случилась. Среди 40 журналистов на лекции были только три женщины, но возмутились не только они. В Аргентине в последнее время много громких скандалов, связанных с сексизмом, так что эту историю восприняли всерьез.