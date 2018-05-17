чт, 17.05.2018
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Миксер: Эстония разделяет позиции США по нынешним угрозам безопасности

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ФОТО: Tairo Lutter

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер в среду в Вашингтоне вместе со своими балтийскими коллегами встретился с советником по национальной безопасности Джоном Болтоном. В ходе беседы Миксер подчеркнул, что Эстония разделяет позиции США по нынешним угрозам безопасности.

"Ключевым сигналом об успешности трансатлантического единства и прочных связях станет предстоящий в июле саммит НАТО," - заявил Миксер. Он подчеркнул желание Эстонии развивать мощь коллективной обороны и укреплять позиции сдерживания НАТО. "Мы считаем важным справедливое распределение нагрузки и надеемся, что государства НАТО по возможности повысят оборонные расходы до двух процентов",- процитировала слова Миксера пресс-служба МИД Эстонии.

Министры иностранных дел Балтии подчеркнули важность постоянного присутствия США в их регионе. "У государств Балтии и США единое понимание нынешней ситуации в области безопасности и наши союзнические отношения крепки. Уверен, что такими они и останутся. Как следствие недавнего саммита Балтия-США мы продолжим переговоры во имя того, чтобы и в дальнейшем противостоять сегодняшним угрозам безопасности", - подчеркнул глава МИД Эстонии.

Министры иностранных дел стран Балтии обсудили с Джоном Болтоном также тему отношений с Россией.

"Мы должны в своей деятельности в отношении России сохранять твердость и единство. Это единственный способ снижения исходящей от России угрозы", - отметил Миксер.

Стороны рассмотрели также вопросы, связанные с Ираном. "Самое важное - не терять из виду главной цели - безъядерного Ирана. Это наша единая трансатлантическая цель," - сказал глава МИД Эстонии.

В четверг министр иностранных дел Эстонии прибывает в Нью-Йорк, где примет участие в дебатах в Совете Безопасности ООН на тему роли международного права в обеспечении мира и безопасности. Модератором дебатов выступит президент Польши Анджей Дуда.

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