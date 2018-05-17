В Москве обнаружили квартиру с собственным входом в метро!

Оказалось, что одна из квартир в пятиэтажном доме на северо-западе столицы РФ имеет лаз с доступом к коммуникациям и метрополитену. Об этом порталу Дом.Лента.ру рассказали в московском агентстве «НДВ-Супермаркет недвижимости».
Необычное жилое помещение расположено на первом этаже здания, построенного еще в середине XX века по адресу: улица Маршала Бирюзова, 28. Прежде двухкомнатная квартира была коммунальной, и собственники долго не могли разъехаться. «Жить в такой квартире крайне неудобно: приходится вставать с первым поездом, а ложиться спать — с последним составом», — отметили в риелторской компании.
По наблюдениям специалистов, в целом неудачная планировка жилья способна снизить его стоимость на 15-20 процентов. В Москве, по их данным, сохранились квартиры без санузлов, с проходом в кухню через ванную и другими планировочными особенностями.
«Порой на рынке можно увидеть такие предложения, которые вызывают шок даже у искушенных риелторов», — подчеркнули эксперты.
В начале 2018-го стало известно, что в России планируется ужесточить наказание за нелегальную перепланировку квартир. Но борьба с незаконными перестройками уже идет. Например, осенью 2016 года Головинский районный суд вынес решение о продаже с публичных торгов квартиры, собственник которой самовольно расширил санузел.