Самые дешевые авиарейсы: на Кипр всего за 75 евро
17 мая 2018 г., 9:43
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee и secretflying.com.
Туда-обратно из Таллинна на остров Занзибар начиная с 567 евро.
Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 72 евро.
Туда-обратно из Таллинна на Кипр начиная с 75 евро.
Туда-обратно из Таллинна в Салоники начиная со 126 евро.
Туда-обратно из Риги в Бари начиная с 55 евро.
Туда-обратно из Хельсинки в Пхукет начиная с 452 евро.
Туда-обратно из Парижа в Коста-Рику начиная 393 евро.
Туда-обратно из Хельсинки в Дубай начиная со 166 евро.