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Самые дешевые авиарейсы: на Кипр всего за 75 евро

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ФОТО: Alexander Ludwig / PantherMedia / Scanpix

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee и secretflying.com.

Туда-обратно из Таллинна на остров Занзибар начиная с 567 евро.

Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 72 евро.

Туда-обратно из Таллинна на Кипр  начиная с 75 евро.

Туда-обратно из Таллинна в Салоники начиная со 126 евро.

Туда-обратно из Риги в Бари начиная с 55 евро.

Туда-обратно из Хельсинки в Пхукет начиная с 452 евро.

Туда-обратно из Парижа в Коста-Рику начиная 393 евро.

Туда-обратно из Хельсинки в Дубай начиная со 166 евро.

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