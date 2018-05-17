Самые дешевые авиарейсы: на Кипр всего за 75 евро

Туда-обратно из Таллинна на остров Занзибар начиная с 567 евро.

Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 72 евро.

Туда-обратно из Таллинна на Кипр начиная с 75 евро.

Туда-обратно из Таллинна в Салоники начиная со 126 евро.

Туда-обратно из Риги в Бари начиная с 55 евро.

Туда-обратно из Хельсинки в Пхукет начиная с 452 евро.