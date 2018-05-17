Обстоятельства взрыва банкомата указывают на работу специалистов

На основании предварительных данных можно заключить, что организация взрыва банкомата была продумана до деталей. Когда вчера около двух часов ночи в тихом ярваском поселке прогремел взрыв, первый любопытный был на месте практически через минуту. Но к тому моменту на месте происшествия уже не было ни души. Преступники скрылись с деньгами, по предварительной оценке, речь может идти о десятках тысяч евро, пишет Järva Teataja.

Поскольку организаторы взрыва сумели оказаться вне поля обзора установленной на месте камеры видеонаблюдения, это, по версии следствия, повышает вероятность того, что речь идет о специалистах, которые приобрели необходимые навыки благодаря нескольким предыдущим неудавшимся попыткам взлома.

Их последняя провалившаяся попытка состоялась два месяца назад в Вильяндимаа в Сууре-Яани: двое мужчин в масках с наступлением ночи подожгли банкомат у магазина Konsum.

К этому можно добавить еще два случая, когда злоумышленникам удалось достать из банкомата денежную кассету, но не ее содержимое. Был еще случай в Кохтла-Ярве в мае 2015 года, когда рядом с установленным у магазина Selver банкоматом был обнаружен соединенный с проводами газовый баллон, что указывало на возможный план организации взрыва. С учетом всех этих инцидентов вырисовывается версия, согласно которой в Эстонии действует группировка, специализирующаяся на взломе банкоматов.

Взлом в Аравете - первый, который завершился успехом. Поскольку найденные на месте преступления наличные были сухими, для взрыва, очевидно, использовалось какое-то газообразное вещество, которое неустановленным пока способом сумели ночью доставить в закрытое помещение, находящееся за банкоматом.

Взрыв произошел в задней стенке банкомата, и это гарантировало, что деньги, которые хотели получить злоумышленники, вытолкнет взрывом не вглубь здания, а наружу. Все это и позволило взломщикам быстро скрыться с места преступления.

Воры подгадали время нападения так, чтобы банкомат не был пустым. Для этого было необходимо знать, когда банкомат Swedbank в Аравете заполнят деньгами. По сообщению Swedbank, во время нападения в банкомате было примерно 100 000 евро, что для маленького поселка определенно является внушительной суммой.

Сколько точно из этой суммы попало в руки злоумышленников, выясняется. Прогремевший в тихом поселке взрыв разбудил большую часть жителей. Всего через пару минут у магазина «Meie» стояла машина местных спасателей. Несмотря на оперативный выезд, на месте не было ни души.

Визжала сигнализация, стекла были разбиты, а на месте прежнего банкомата зияла дыра. Большая часть парковки перед магазином была усыпана осколками стекла и фрагментами банкомата. На земле валялись купюры достоинством в 5 и 20 евро - всего примерно несколько сотен евро.

Поскольку сразу было ясно, что автомат взломан, спасатели и полицейские оградили зону, к обследованию банкомата приступили лишь после того, как его осмотрели саперы.

По данным Järva Teataja, злоумышленники и раньше пытались таким способом взломать банкоматы, и в Аравете это впервые им удалось. В Swedbank заверили, что поселок не останется без банкомата.

Вчера после полудня заведующая магазином «Meie» Тийна Эха сообщила, что внутрь ее пока не пускают, но, по ее сведениям, торговый зал пострадал.

«Я видела запись с камеры видеонаблюдения, там очень страшно: бутылки в алкогольном отделе разбиты, ударной волной снесло водопроводный кран, из-за чего кабинет заведующей залит водой, даже дверная коробка туалета разбита», - сказала Эха.

Живущая неподалеку от магазина Мари Мяэ рассказала, что той ночью была заметна подозрительная возня еще за час до взрыва. Жительница передала в полицию запись с камеры видеонаблюдения, которая может помочь установить преступников.

Мяэ добавила, что в течение последних недель иногда видела в Аравете бродивших по ночам неизвестных, и предполагает, что эти люди и могут быть связаны с ночным взрывом. Другая местная жительница Хелле-Леониде Антон сказала, что произошедший случай - пугающий.