Подозреваемый в домогательствах тренер поехал на сбор с детьми

Как стало известно " СЭ ", тренер сборной Московской области по биатлону Сергей Тутмин, обвиняемый в домогательствах в отношении спортсменки Анны Моисеевой, отправился с группой молодых подмосковных спортсменов на сбор в Кисловодск.

После начала сексуального скандала Тутмин официально уволился со всех тренерских должностей, и в его отношении было начало расследование. О расставании со скандальным тренером заявили руководители спорта Московской области и подмосковной федерации биатлона. Однако, как теперь выясняется, это была формальность – де-факто Тутмин продолжает работать с несовершеннолетними