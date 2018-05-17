Подозреваемый в домогательствах тренер поехал на сбор с детьми

В начале весны 2018 года 17-летняя Анна Моисеева обвинила тренера Центра спортивной подготовки Сергей Тутмина в сексуальных домогательствах. После того, как дело получило огласку, Тутмин написал заявление об увольнении по собственному желанию
Как стало известно "СЭ", тренер сборной Московской области по биатлону Сергей Тутмин, обвиняемый в домогательствах в отношении спортсменки Анны Моисеевой, отправился с группой молодых подмосковных спортсменов на сбор в Кисловодск.
После начала сексуального скандала Тутмин официально уволился со всех тренерских должностей, и в его отношении было начало расследование. О расставании со скандальным тренером заявили руководители спорта Московской области и подмосковной федерации биатлона. Однако, как теперь выясняется, это была формальность – де-факто Тутмин продолжает работать с несовершеннолетними