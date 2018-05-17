чт, 17.05.2018
"Странно, когда молодых мужчин в полном расцвете сил забирают с работы, отвозят на 11 дней в лес, и ничего не происходит". Леннарт Рууда
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Подозреваемый в домогательствах тренер поехал на сбор с детьми

Подозреваемый в домогательствах тренер поехал на сбор с детьми

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Илллюстративное фото

ФОТО: Andres Teiss

В начале весны 2018 года 17-летняя Анна Моисеева обвинила тренера Центра спортивной подготовки Сергей Тутмина в сексуальных домогательствах. После того, как дело получило огласку, Тутмин написал заявление об увольнении по собственному желанию

Как стало известно "СЭ", тренер сборной Московской области по биатлону Сергей Тутмин, обвиняемый в домогательствах в отношении спортсменки Анны Моисеевой, отправился с группой молодых подмосковных спортсменов на сбор в Кисловодск. 

После начала сексуального скандала Тутмин официально уволился со всех тренерских должностей, и в его отношении было начало расследование. О расставании со скандальным тренером заявили руководители спорта Московской области и подмосковной федерации биатлона. Однако, как теперь выясняется, это была формальность – де-факто Тутмин продолжает работать с несовершеннолетними

Читать также

Актуально

НАВЕРХ