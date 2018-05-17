Андрес Анвельт: нелегальная работа – преступление против всех

Я бы очень хотел, чтобы работодатели, выступающие сейчас против законопроекта, который будет препятствовать появлению нелегальной рабочей силы в Эстонии, послушали этот эфир… Но начнем по порядку.

Квоты защищают наш рынок

В Эстонии действует система квот на ввоз работников из-за пределов ЕС. Эта квота рассчитана на 1300 человек в год, и расти она не будет. Да, из-под этой квоты мы вели ИТ-специалистов и скоро к ним прибавятся также высокооплачиваемые ТОП-специалисты, которых в Эстонии просто не хватает. Стоит отметить, что не все согласны с таким подходом. Например, Партия реформ считает, что нужно вообще отказаться от квот. Такое гостеприимство чревато последствиями. Открыв дверь на рынок труда для всех желающих, мы откроем и ящик Пандоры: к нам хлынет мощный поток дешевой рабочей силы, под напором которого упадут зарплаты наших людей.

Но если по этому пункту мы пришли с работодателями к консенсусу, то предложения по борьбе с нелегальной рабочей силой вызвали негодование. Я понимаю, что такие эмоции неизбежны: с одной стороны, говорят про нехватку рабочей силы, с другой – приходит министр внутренних дел и как будто закручивает гайки еще сильнее. Но дело не в гайках – нужно смотреть на механизм рабочего рынка в целом.

Почему нелегальная работа – это опасно?

Сегодня в Эстонии около 5000 иностранцев работают нелегально. Это не просто преступление. Это преступление против всех. Во-первых, эти люди работают против себя же – у них нет ни медицинской страховки, не накапливается и пенсия на будущее. Во-вторых, для государства это значит десятки миллионов евро, которые пошли мимо казны, а для жителей – недостроенные дороги, недофинансированное образование, недолеченные пациенты... И в-третьих, нелегалы отбирают работу у местных. Если бы вместо 5000 нелегальных рабочих на работу бы устроили 5000 ищущих работу жителей Ида-Вирумаа, проблема безработицы в этом регионе была бы практически решена. Кроме того, нелегальные рабочие опять же сдерживают рост зарплат. Задача государства - защитить интересы наших работников и честных предпринимателей.

Никаких компромиссов

Согласно запланированным изменениям, если у человека есть долгосрочная виза Евросоюза, но он нарушил правила работы в Эстонии, его можно будет выслать из страны. Сейчас же полиция может выставить штраф компании, но нарушающий законы иностранец по-прежнему остается в стране.

Кроме того, штрафы должны тоже повыситься, чтобы у работодателя было меньше искушений нарушать законы. Если же штрафы на работодателя влияния не оказывают, значит, стоит применить ограничения на ведение предпринимательской деятельности компании.

Мы должны принять эффективные меры по борьбе с нелегальной рабочей силой, а не формальные. В противном случае, все это будет не более, чем сизифов труд…