СМИ России: ответ властей на трагедию в "Зимней вишне"

Уголовную ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более человек, обязательно нужно усиливать, считает зампред думского комитета по безопасности Анатолий Выборный, который также занимается разработкой законопроекта на эту тему.

"Необходимо установить минимальный порог ответственности - два года лишения свободы. Сегодня этого порога нет. Это очень сильно отрезвит тех, кто решает сэкономить на безопасности людей", - подчеркнул он.

"Люди погибли, налицо явное воровство, какая тут может быть условная мера наказания?" - пояснил Выборный.

"Ведомости": в зоне риска - минфин и крупные банки

Члены бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) выступили против законопроекта об уголовной ответственности за выполнение санкций, пишут "Ведомости".

Второе чтение запланировано на четверг. Издание напоминает, что в случае принятия законопроекта, уголовная ответственность грозит компаниям и менеджерам, отказавшимся заключать публичные договоры с теми, кто попал под санкции.

Компании оказываются между двух огней, следует из заявления РСПП: нарушение санкций грозит вторичными санкциями, а следование им - уголовной ответственностью в России. Резолюцию поддержали даже те члены бюро, которые сами попали в санкционные списки.

"Мы считаем - причем голосовали и я, и товарищ [владелец группы "Ренова" Виктор] Вексельберг, который под санкциями находится, - что это несет дальнейший ущерб российской экономике, в том числе по работе с иностранными компаниями и с российскими", - заявил президент ВТБ Андрей Костин.

Проект вряд ли существенно изменит работу бизнеса, но может стать угрозой давления на него. Формулировки законопроекта довольно жесткие - привлечь к ответственности могут практически без доказательств, жалуется топ-менеджер транснациональной компании по производству продуктов питания. Ключевой риск - отсутствие четких критериев нарушения, говорят неназванные собеседники.

Рискует попасть под санкции даже российский минфин, который в проспекте еврооблигаций обязался не использовать привлеченные деньги для поддержки тех, кто попал под санкции. "Альфа-банк" в январе предупредил российские оборонные предприятия, что не будет их обслуживать из-за санкций.

Представители минфина и "Альфа-банка" не ответили на запросы. Проектом недовольна и администрация президента, говорят федеральный чиновник и человек, близкий к АП.

Проект создает риски и для тех, кто из-за санкций отказывается работать в Крыму, говорит партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич. Среди них госбанки - Сбербанк и ВТБ, сотовые операторы.

Компании, не открывающие филиалы в Крыму, не попадают под действие законопроекта, заверил зампред фракции "Единая Россия Андрей Исаев. С ним не согласен юрист иностранной юридической компании: отказ работать с контрагентами, находящимися в Крыму, по проекту может считаться нарушением. Проект может осложнить любые публичные размещения, выдачу кредитов и займов, заключение сделок и соглашений, перечисляет он.