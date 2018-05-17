Вышло из строя оборудование безопасности на железнодорожных переездах в районе Тарту

В результате пожара пострадала система регулирования движения в зоне диспетчерского центра Тартуского вокзала Eesti Raudtee. Уже в 19.01 в среду произошел переход на регулирование движения поездов вручную, которое будет продолжаться до восстановления автоматической системы регулирования. В этой связи возможны изменения в графике движения поездов, проходящих через Тартуский вокзал. Не работает также оборудование безопасности железнодорожных переездов в Тарту.

Компания Eesti Raudtee привлекла патрули безопасности, регулирующие движение на переездах Аардла и переезде на улице Няйтузе. На переездах Бетоони и Кесккааре установлены знаки «Стоп». «Просим участников движения в районе Тарту быть особенно осторожными при переходе через железнодорожные пути до возобновления работы системы регулирования движения. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы максимально быстро восстановить прежнее положение дел», - сказала пресс-секретарь Eesti Raudtee Моника Кальюсаар.