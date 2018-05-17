Инвестирование пенсионных фондов в Эстонию для эстоноземельцев важнее доходности

Председатель правления SEB Elu- ja Pensionikindlustus Индрек Хольст: «Для управляющих пенсионными фондами самое главное – это предложить пенсионным инвесторам наилучшее соотношение риска и доходности и зачастую конкретные предпочтения касательно региона инвестирования не играют значимой роли.

Инвестирование в местные предприятия в ходе кампании не представляет для инвестора серьезного интереса, в то время как долгосрочные проекты с хорошей доходностью – это интересно всегда. Хорошей возможностью для инвестирования средств местных пенсионных фондов в экономику Эстонии является например эмиссия государственных облигаций для гарантии финансирования больших проектов в сфере инфраструктуры», – добавил Хольст.

Результаты исследования SEB о готовности к пенсии показали, что для эстонцев весьма приоритетна доходность (40% респондентов), важна также возможность получения качественной услуги консультирования в процессе инвестирования (28%); наименее важным респонденты посчитали ставку платы за управление фондом (20%). Почти 85% ответивших утверждали, что они не знают, куда инвестировано имущество выбранных ими фондов, и лишь 32% респондентов интересовались или искали информацию о том, соответствует ли выбранный ими фонд их профилю риска и потребностям накопления.

«Люди копят на пенсию, чтобы обеспечить свое будущее, и поэтому крайне важно, чтобы они интересовались, как продвигаются дела у их инвестиций. Каждому следует не только следить за доходностью, но и просматривать время от времени, по-прежнему ли соответствует выбранный ими пенсионный фонд их уровню риска и инвестиционным целям – хочет ли человек приумножить свои инвестиции или сохранять стабильность», – добавил Хольст.