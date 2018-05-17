Нехватка пациентов побуждает к созданию общеэстонской крупнейшей больницы

«Я вижу, что Ида-Вируская, Пярнуская центральные больницы и Курессаареская больница могли бы сейчас остаться отдельными учреждениями», - сказал Пеэду.

Пярнуская больница. ФОТО: MAILIIS OLLINO / PRNPM/EMF

Врачу нужно достаточное количество пациентов

В обращении, составленном тремя крупнейшими больницами, много говорится об обучении будущих врачей и усилении научной работы, но пациенты выведены из-под внимания.

«Проводя такие реформы, каждый раз у нас перед глазами находится пациент, но всегда нужно думать и о враче. У него должно быть критичное количество пациентов, чтобы он мог быть полным профессионалом», - убежден руководитель региональной больницы.

В обнародованном позавчера обращении есть идея, которую нужно проанализировать и, по словам Пеэду, не стоит делать далеко идущие выводы на основании идеи шести человек: «Не нужно делать какие-то большие эмоциальные предположения, что все будет хуже и все больницы закроют». Пеэду подчеркнул, что сейчас еще не ясно и то, в какой правовой форме объединение могло бы состояться.

И хотя заголовок обращения обещает общую большую университетскую больницу к 2025 году, по словам Пеэду, реалистично, если к этому времени будет готов анализ и только тогда можно будет начать обсуждение, как оформить объединение: «Даже присоединение такой маленькой больницы, как Хиуймааская больница, к нашему концерну заняло два года».

Нельзя надеяться только на министерство

Руководящий крупнейшей больницей меньше двух лет Пеэду убежден, что Эстонии нужен план развития государственной больничной сети: «Нам нужна ясность, как идут дела в здравоохранении Эстонии, как при имеющемся количестве врачей обеспечить пациентов лучшим лечением, чтобы они не должны были в случае редких заболеваний ехать на лечение за границу».

Работавший прежде и чиновником в Министерстве финансов Пеэду считает, что министерства, конечно, делают хорошую работу, но надеяться только на них в плане изменений нельзя.

«Я в Министерстве финансов говорил, что и предприниматели должны предлагать свои идеи. В нынешнем случае предпринимателями являются детская больница, клиника и региональная больница, и мы вышли со своей идеей», - добавил он.

Таллиннская детская больница. ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

По словам руководителя Таллиннской детской больницы Катрин Лутс, она решила подписать обращение, чтобы возникло обсуждение, какой в будущем должна быть больничная сеть Эстонии. Планирование развития больничной сети, по ее оценке, это задача государства, то есть Министерства социальных дел.

«Три года назад было сказано, что общего плана развития больничной сети не будет, и дальше с каждым медицинским учреждением будут говорить отдельно о том, какую роль для него видит государство в крупном плане, но, насколько мне известно, этого не произошло до сих пор», - сказала Лутс.

Катрин Лутс. ФОТО: PEETER LANGOVITS / PM/SCANPIX