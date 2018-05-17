Нехватка пациентов побуждает к созданию общеэстонской крупнейшей больницы

Переезд людей на север Эстонии создал ситуацию, при которой Клинике Тартуского университета, обучающей врачей, не хватает пациентов. А находящаяся в столице региональная больница хочет кроме лечения заниматься и наукой. Поэтому крупнейшие больницы страны вышли с идеей создать в Эстонии одну университетскую больницу, пишет Postimees.
«Если мы посмотрим на население, то увидим, что люди устремились на север Эстонии, и Клиника Тартуского университета начала испытывать напряженность с тем, чтобы обеспечить студентов достаточным объемом практики», - говорит руководитель Северо-Эстонской региональной больницы Агрис Пеэду.
Он привел пример, что большая часть травм происходит в Северной Эстонии и их лечат в Таллинне в Мустамяэ: «Клиника уже сейчас столкнулась с проблемой, как показать резидентам обращение с травмами (лечение – Х.Р.)».
В свою очередь региональная больница поняла, что кроме лечения нужно заниматься и научной работой. «Ты хотим стать более научной и практичной базой, чем были до сих пор, это (одна университетская больница при Тартуском университете – Х.Р.) даст нам такую возможность», - сказал руководитель больницы, по словам которого, каждый день дает понять, насколько им необходим университет рядом.
Региональная больница, конечно, сотрудничает с Таллиннским техническим университетом, но, по словам Пеэду, они очень заинтересованы в сотрудничестве именно с единственным в Эстонии вузом, обучающим врачей.
Пеэду говорит, что не боится, что, став университетской больницей, региональная больница утратит свой идентитет: «Наш идентитет – это лечение на самом высоком уровне, а не имя - Северо-Эстонская региональная больница. Не так и важно, будет она в будущем называться больницей или клиникой Тартуского университета».
По словам руководителя крупной больницы, Таллинн и Тарту должны, скажем так, распределить, где и какое лечение проводится: «В Эстонии, например, не так много врачей, специализирующихся на лечении рака во всех местах его возникновения, чтобы повсюду можно было предложить лечение на самом высоком уровне».
Начать придется с Таллинна
Еще до того, как две крупнейшие больницы объединятся, нужно, по словам Пеэду, навести порядок в больничной сети Таллинна: «Я, прежде всего, хотел бы заняться таллиннскими больницами, но проблема в том, что Ляэне- и Ида-Таллиннская центральные больницы принадлежат городу, а Северо-Эстонская региональная больница – государству».
По словам Пеэду, решение столицы создать в Ласнамяэ новую крупную больницу всячески обосновано, потому что нужны и крепкие центральные больницы. Для снижения минимальных рисков, по его оценке, разумно, если бы в столице было два медицинских городка: в Мустамяэ и в Ласнамяэ.
«Ида- и Ляэне-Таллиннская центральные больницы должны объединиться, но очень важно определить, каковы функции крупной больницы, чтобы она не выходила за свои рамки и не рвалась стать больницей высшего этапа», - считает Пеэду.
Судьба уездных больниц
И хотя региональная больница и клиника разделили между собой уездные больницы – они стали так называемыми дочерними больницами – в будущем, по словам Пеэду, не возникнет ситуация, когда все больницы Эстонии окажутся, по сути, под одним управлением, поскольку согласно плану вместе будет собрано вместе только лечение высшего этапа, то есть самые сложные случаи.
«Я вижу, что Ида-Вируская, Пярнуская центральные больницы и Курессаареская больница могли бы сейчас остаться отдельными учреждениями», - сказал Пеэду.
Врачу нужно достаточное количество пациентов
В обращении, составленном тремя крупнейшими больницами, много говорится об обучении будущих врачей и усилении научной работы, но пациенты выведены из-под внимания.
«Проводя такие реформы, каждый раз у нас перед глазами находится пациент, но всегда нужно думать и о враче. У него должно быть критичное количество пациентов, чтобы он мог быть полным профессионалом», - убежден руководитель региональной больницы.
В обнародованном позавчера обращении есть идея, которую нужно проанализировать и, по словам Пеэду, не стоит делать далеко идущие выводы на основании идеи шести человек: «Не нужно делать какие-то большие эмоциальные предположения, что все будет хуже и все больницы закроют». Пеэду подчеркнул, что сейчас еще не ясно и то, в какой правовой форме объединение могло бы состояться.
И хотя заголовок обращения обещает общую большую университетскую больницу к 2025 году, по словам Пеэду, реалистично, если к этому времени будет готов анализ и только тогда можно будет начать обсуждение, как оформить объединение: «Даже присоединение такой маленькой больницы, как Хиуймааская больница, к нашему концерну заняло два года».
Нельзя надеяться только на министерство
Руководящий крупнейшей больницей меньше двух лет Пеэду убежден, что Эстонии нужен план развития государственной больничной сети: «Нам нужна ясность, как идут дела в здравоохранении Эстонии, как при имеющемся количестве врачей обеспечить пациентов лучшим лечением, чтобы они не должны были в случае редких заболеваний ехать на лечение за границу».
Работавший прежде и чиновником в Министерстве финансов Пеэду считает, что министерства, конечно, делают хорошую работу, но надеяться только на них в плане изменений нельзя.
«Я в Министерстве финансов говорил, что и предприниматели должны предлагать свои идеи. В нынешнем случае предпринимателями являются детская больница, клиника и региональная больница, и мы вышли со своей идеей», - добавил он.
По словам руководителя Таллиннской детской больницы Катрин Лутс, она решила подписать обращение, чтобы возникло обсуждение, какой в будущем должна быть больничная сеть Эстонии. Планирование развития больничной сети, по ее оценке, это задача государства, то есть Министерства социальных дел.
«Три года назад было сказано, что общего плана развития больничной сети не будет, и дальше с каждым медицинским учреждением будут говорить отдельно о том, какую роль для него видит государство в крупном плане, но, насколько мне известно, этого не произошло до сих пор», - сказала Лутс.
Руководитель детской больницы говорит, что дальнейшие обсуждения могли бы исходить именно из инициативы трех крупнейших больниц: «Говорить сегодня, что детская больница подписала отказ (решение) от юридической независимости, это, конечно, неправильно». Она добавила, что речь все же идет о первом, отличном видении, окончательное формирование которого подразумевает анализ как по сути, так и с юридической и экономической точки зрения.
Председатель правления Клиники Тартуского университета Урмас Сийгур объяснил позавчера «Актуальной камере», что идея большой больницы заключается в том, что для клинической исследовательской работы нужна большая численность населения. Одна больница, по словам Сийгура, снизит нецелесообразную конкуренцию между больницами, заодно так можно будет улучшить распределение работы между ними.
Например, на пересадке органов много лет практикуются в Клинике Тартуского университета, а ожоги можно лечить в Северо-Эстонской региональной больнице, поскольку там есть лучшая компетенция.
Эстонии достаточно одной крупнейшей больницы
«Ключевым местом медицинского образования является университетская больница, в которой в достаточном объеме должны быть представлены все врачебные специализации, а также должна иметься инфраструктура для учебной и научной работы. Крайне важен регион обслуживания, который должен обеспечивать в полном объеме представленность всех важных заболеваний для учебной и научной работы», - пишут руководители больниц и врачи в своем обращении.
По словам составителей обращения, в регионах обслуживания большинства европейских университетских больниц проживает как минимум миллион человек. Для Эстонии это означает одну, обслуживающую всю страну университетскую больницу.
Это можно было бы сделать при объединении трех нынешних региональных больниц (клиники Тартуского университета, Таллиннской детской больницы, Северо-Эстонской региональной больницы – ред.) в общий консорциум. Можно было бы создать одну университетскую больницу, у которой было бы два городка: в Тарту и в Таллинне.
Обучение врачей осталось бы зоной ответственности Тартуского университета, клиническое обучение проходило бы как в северном, так и в южном городках.
Обращение составили: руководитель медицинского института Клиники Тартуского университета Йоэль Старкопф, старший врач и руководитель центра экстренной хирургии Северо-Эстонской региональной больницы, а также профессор хирургической клиники Клиники Тартуского университета Пеэп Тальвинг, председатель правления Клиники Тартуского университета Урмас Сийгур, председатель правления Северо-Эстонской региональной больницы Агрис Пееду, председатель правления Таллиннской детской больницы Катрин Лутс и руководитель клиники нервных заболеваний Клиники Тартуского университета и только что избранный ректор университета Тоомас Ассер.