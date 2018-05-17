СМИ узнали о наличии образца "Новичка" у НАТО

По данным изданий, пробу вещества смог доставить перебежчик, работавший на немецкую разведку, а источником информации служили российские ученые.

В дальнейшем проба "Новичка" была доставлена в одну из лабораторий Швеции, и немецкая разведывательная служба получила формулу вещества, а также передала ее своим союзникам по НАТО.

"В связи с хорошими взаимоотношениями с президентом России Борисом Ельциным правительство Германии приняло решение не объявлять публично о существовании "Новичка", - пишет газета Zeit.

Где именно находится проба в настоящий момент, неизвестно. В правительстве ФРГ никак не прокомментировали результаты проведенного журналистами расследования.

В марте этого года в британском городе Солсбери были обнаружены в тяжелом состоянии экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России.