Мастерский удар: в финале Лиги Европы футболист слегка опозорился Видео
17 мая 2018 г., 11:11
Нападающий «Марселя» Клинтон Н'Джие исполнил удар параллельно воротам в финале Лиги Европы с «Атлетико», передает "Лента.ру"
На 87-й минуте партнер скинул мяч в штрафной площади испанцев, и вышедший на замену Н'Джие попытался пробить внешней стороной стопы. В результате мяч улетел за боковую линию.
В финальном матче «Атлетико» одержал разгромную победу — 3:0. Дубль оформил Антуан Гризманн, Окончательный счет во встрече установил капитан испанской команды Габи Фернандес.
La voici mais NJIE n’est pas de retour de chez l’orthopédiste ! pic.twitter.com/2gUZ7tEGoO— Akiroc (@rochak75) May 16, 2018