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Мастерский удар: в финале Лиги Европы футболист слегка опозорился Видео

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ФОТО: Vincent Kessler / Reuters

Нападающий «Марселя» Клинтон Н'Джие исполнил удар параллельно воротам в финале Лиги Европы с «Атлетико», передает "Лента.ру"

На 87-й минуте партнер скинул мяч в штрафной площади испанцев, и вышедший на замену Н'Джие попытался пробить внешней стороной стопы. В результате мяч улетел за боковую линию.

В финальном матче «Атлетико» одержал разгромную победу — 3:0. Дубль оформил Антуан Гризманн, Окончательный счет во встрече установил капитан испанской команды Габи Фернандес.

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