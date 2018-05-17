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Фото: попробуйте разглядеть этот дом в куще деревьев!

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Где спрятался дом?

ФОТО: hqroom.ru / Rory Gardiner

Расположенная на лесистом холме в пригороде мексиканского города Монтеррей резиденция Los Terrenos спроектирована архитекторами Tatiana Bilbao Estudio, рассказывает Hqroom.

Жилой комплекс состоит из двух зданий общей площадью 480 квадратных метров. Здания расположены в противоположных углах квадратного участка, в центре которого находится бассейн.

Стратегия архитекторов заключалась в стремлении соответствовать и в чем-то подражать окружающей природе. Поэтому часть здания, содержащая общественные пространства, предназначенные для всей семьи, имеет оболочку из зеркального стекла, которое отражает пышную растительность, растворяя здание в природной среде, одновременно впуская ее внутрь пространства.

ФОТО: hqroom.ru / Rory Gardiner

Спальни расположены в части дома, частично углубленной в землю и возведенной с использованием техники глинобитного строительства.

Изюминкой проекта стала и такая деталь, как ажурная решетка, которая используется разнообразными способами, выполняя роль то разделяющего экрана, то проницаемой стены, пропускающей внутрь жилища свет и воздух.

Все иллюстрации смотрите ЗДЕСЬ.

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