Пересчитали свои деньги? Важное предупреждение для тех, кто собирается в отпуск

Как сообщила заведующая отделом налогов департамента Эвелин Лийвамяги, в случае, если ежемесячный доход работника колеблется, важно, чтобы работник рассчитывал не облагаемый налогом доход, исходя из своего годового дохода, и представлял бы, в соответствии со своим годовым доходом, заявление об освобождении дохода на конкретную сумму.

Ежемесячное колебание суммы дохода может быть вызвано, например, и тем, что работник может взять свои отпускные раньше срока. Однако в этом случае может сложиться ситуация, когда в одном месяце освобождение от налога сократится, а в следующем — увеличится.

Например, ситуация, когда работник получает брутто-зарплату в размере 1000 евро в месяц и не облагаемый налогом доход для него составит 500 евро. Если работник на две недели отправится в отпуск и решит получить отпускные раньше срока, то его доход составит 1500 евро в месяц. По закону, работодатель не сможет применить к этой сумме освобождение от налога в 500 евро и должен будет снизить его до 333,33 евро.

«И хотя за один месяц освобождение дохода работника от налога останется непримененным, само по себе освобождение от налога не пропадет. Освобождение от налога можно будет позднее учесть при составлении декларации о доходах в следующем году, и если прочих доходов в течение года у работника не было, то всю ранее переплаченную им сумму он получит назад», - пояснила Лийвамяги.

Если же зарплата работника больше, может возникнуть ситуация, при которой в один из месяцев ему будет начислено слишком большое освобождение от налога.

«В этом случае работник и работодатель могут договориться между собой, что отпускные ему выплатят в обычном порядке в день выплаты зарплаты. В таком случае выплата отпускных не повлияет на расчет суммы необлагаемого налогом дохода», - добавила Лийвамяги.

С 2018 года величина освобождения от налога распределяется на три основные группы. Если годовой доход составляет до 14 400 евро или 1200 евро в месяц, то можно использовать максимальное освобождение от налога, которое составляет 6000 евро в год или 500 евро в месяц.

Если доход составляет от 1200 до 2100 евро в месяц и в год — от 14 400 до 25 200 евро, то не облагаемый налогом доход начинает уменьшаться и чем ближе сумма дохода к 2100 евро, тем меньше освобождаемый от налога доход.