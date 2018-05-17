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  • На границе Эстонии с Латвией сыграют вдохновленную алкоралли черную комедию

На границе Эстонии с Латвией сыграют вдохновленную алкоралли черную комедию

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Торговля алкоголем на границе.

ФОТО: Urmas Luik

Актеры Ян Ууспылд и Аго Андерсон в июле и августе сыграют на хуторе Ууэ-Яани в деревне Икла Пярнуского уезда вдохновленную алкоралли в Латвию черную комедию "Piiri peal" («На границе»), в которой проанализируют свою колоритную биографию.

«"Piiri peal" представит признанных эстонских актеров Аго Андерсона и Яна Ууспылда среди безумной покупательской мании в Икла, на границе с Латвией, - сообщила BNS в четверг представитель Prem Productions OÜ Герли Тиганик. - Андерсон и Ууспылд проанализируют свою жизнь, чтобы выяснить, где та черта, перейдя которую оказываешься за гранью. У обоих актеров крайне колоритная жизнь — когда они поделились друг с другом своими историями, обоим пришлось признать: "Если бы это не произошло со мной, я бы такое даже не смог вообразить!"».

Спектакль длится около двух часов, в июле его сыграют семь раз, а в августе шесть.

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