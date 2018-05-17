На границе Эстонии с Латвией сыграют вдохновленную алкоралли черную комедию

«"Piiri peal" представит признанных эстонских актеров Аго Андерсона и Яна Ууспылда среди безумной покупательской мании в Икла, на границе с Латвией, - сообщила BNS в четверг представитель Prem Productions OÜ Герли Тиганик. - Андерсон и Ууспылд проанализируют свою жизнь, чтобы выяснить, где та черта, перейдя которую оказываешься за гранью. У обоих актеров крайне колоритная жизнь — когда они поделились друг с другом своими историями, обоим пришлось признать: "Если бы это не произошло со мной, я бы такое даже не смог вообразить!"».