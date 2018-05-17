Тест: дом из какого кинофильма вам подойдет?

Представьте, что у вас появилась возможность поселиться в доме из любимого фильма. Где остановитесь? В роскошном особняке дона Корлеоне? А может, в средневековой вилле из романтической комедии «Под солнцем Тосканы»? Или вам по душе таинственный замок графа Дракулы?