Тест: дом из какого кинофильма вам подойдет?
17 мая 2018 г., 13:32
Ответьте на десять быстрых вопросов теста от InMyRoom и узнаете. Но будьте осторожны: результаты теста могут подтолкнуть вас к переезду!
Представьте, что у вас появилась возможность поселиться в доме из любимого фильма. Где остановитесь? В роскошном особняке дона Корлеоне? А может, в средневековой вилле из романтической комедии «Под солнцем Тосканы»? Или вам по душе таинственный замок графа Дракулы?
Пройдите тест и узнайте, какой кино-дом идеален для вашего темперамента и образа жизни.
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