чт, 17.05.2018
"Странно, когда молодых мужчин в полном расцвете сил забирают с работы, отвозят на 11 дней в лес, и ничего не происходит". Леннарт Рууда
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Тест: дом из какого кинофильма вам подойдет?

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Замок в Чехии. Снимок иллюстративный.

ФОТО: AFP / Scanpix

Ответьте на десять быстрых вопросов теста от InMyRoom и узнаете. Но будьте осторожны: результаты теста могут подтолкнуть вас к переезду!

Представьте, что у вас появилась возможность поселиться в доме из любимого фильма. Где остановитесь? В роскошном особняке дона Корлеоне? А может, в средневековой вилле из романтической комедии «Под солнцем Тосканы»? Или вам по душе таинственный замок графа Дракулы?

Пройдите тест и узнайте, какой кино-дом идеален для вашего темперамента и образа жизни.

Тест находится ЗДЕСЬ.

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