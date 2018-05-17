Таллинн - государству: получите детскую больницу, если дадите денег на новую больницу в Ласнамяэ

- Когда возникла идея передать Таллиннскую детскую больницу государству?

- Таллинн такого варианта не обсуждал, и государство, как второй собственник, не приглашалось нами за общий стол для ведения переговоров. Идея возникла в качестве инициативы от руководителей больниц, но, естественно, мы готовы к сотрудничеству, если для этого есть желание и потребность, поскольку улучшение доступности врачебной помощи и повышение качества лечения находятся в числе приоритетов Таллинна.

- В чем плюсы и минусы этой идеи для Таллинна?

- Мы должны исходить из того, в каких медицинских услугах и врачебной помощи есть самая большая потребность. Также нужно исключить дублирование услуг, и мы всегда подчеркивали, что для пациентов не важно, кому принадлежит больница или как она называется, важно, чтобы человек при необходимости быстро и всегда качественно получил врачебную помощь.

Вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер. ФОТО: Ээро Вабамяги

- При каких условиях Таллинн готов отказаться от детской больницы?

- Я думаю, что в системе здравоохранения Эстонии нужны изменения и хорошие новые идеи всегда приветствуются. Город Таллинн с удовольствием готов вести разные переговоры, но, конечно, город не готов отказаться от детской больницы просто так, поскольку это очень важная и сильная больница в собственности города Таллинна.

Приоритет столицы – построить к 2025 году Таллиннскую больницу, которая в будущем создаст совершенно новое качество в оказании врачебной помощи и улучшит ее доступность по всей Эстонии.

Больница будет почти 300-метровой и восьмиэтажной, включая в себя как поликлинику, операционные залы, лучевую терапию, так и родильное отделение. В больнице, прежде всего, будут объединены Ида- и Ляэне-Таллиннская центральные больницы, но почему бы и не часть детской больницы, если так можно будет лучше помочь пациентам и обеспечить доступность, а также качественную врачебную помощь в одном месте.

- В случае строительства Таллиннской супербольницы есть ли план перевести и детскую больницу в одно место, или она останется в Мустамяэ? Есть ли план создать в новой супербольнице детское отделение?

- В случае Таллиннской больницы учтено то, что по всей столице должна быть обеспечена доступность врачебной помощи – в западном регионе останется Северо-Эстонская региональная больница, а в восточном появится Таллиннская больница. В нынешнем проекте запланировано, что родильные отделения и лечение, связанное с детским здоровьем, мы переведем в Ласнамяэ.

- В теленовостях вы упомянули, что детская больница стоит 150 миллионов. Почему ценность детской больницы оценена так высоко, и на что планируется потратить эти деньги? Как Таллинн планирует финансировать строительство будущей ласнамяэской больницы? Какой могла бы быть роль государства в финансировании этой больницы с вашей точки зрения?

- Детская больница ценная и занимает очень важное место в системе здравоохранения. Мы готовы к переговорам, когда начнем строить Таллиннскую больницу, в которой мы собираемся обслуживать не только таллинцев, а охватить как минимум половину Эстонии, а потому и государство должно подставить плечо в деле строительства больницы. В плане строительства мы готовы договориться о финансировании 50 на 50. Если государство готово финансировать больницу, то, конечно, мы открыты и для различных возможностей, в том числе, к переговорам о будущем детской больницы. Для нас важно развитие системы здравоохранения Эстонии и доступность врачебной помощи.

И тут строительство Таллиннской больницы занимает крайне важное место. Хорошим тоном стало бы то, если бы врачей позвали за стол переговоров к собственникам и ознакомили их с планами до того, как это будет обнародовано. Клиника Тартуского университета в последние недели привлекла большое внимание СМИ желанием реформировать и закрыть все услуги. Например, закрытие роддомов в Пыльва и Валга, что с позиции пациентов не является рациональным решением, хотя может являться таковым с точки зрения больницы.