Примерно половина стран НАТО отстает от графика увеличения расходов на оборону

- В этом году в клуб 2% должно войти уже восемь стран
- США тратят на оборону 3,5%, остальные - в среднем 1,43%
- Оборона Балтии должна быть усилена с моря
По сравнению с 2014 годом, когда все союзники НАТО клялись увеличить расходы на оборону за десятилетие до 2% от ВВП, положение улучшилось, однако рост оказался недостаточным для того, чтобы выполнить обещание, признается Ээрик Мармей из Международного центра оборонных исследований (RKK).
Мармей, до прошлого лета представлявший Эстонию в качестве посла в США, а до того бывший послом в стратегически важной в плане обороны Польше, опубликовал на этой неделе вместе с коллегой из RKK Хенриком Праксом анализ «Саммит НАТО в Брюсселе: перспективы и возможности», где рассматриваются основные темы саммита, который пройдет менее чем через два месяца.
Начинается анализ с темы распределения нагрузки, т.е. оборонных расходов. Большую часть нагрузки несмотря на попреки в адрес европейцев, длящиеся из года в год и переходящие от администрации к администрации, до сих пор несут США. Они отдают на оборону 3,57% от ВВП. Средний показатель у европейских союзников и Канады – 1,43.
В качестве позитивных исключений в плане увеличения расходов на оборону выделяются три страны восточного фланга – Латвия, Литва и Румыния. Эта троица уже в этом году присоединится к так называемому клубу 2%, где из 29 союзников впереди стоят пятеро: Эстония, Греция, Польша, США и Соединенное Королевство.
“На сегодняшний день ясно, что не все страны достигнут поставленной цели в 2% к 2024 году (она была установлена на саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году). 15 стран обещали к этому времени достигнуть ее, но пока это сделала лишь половина”, - признался Мармей Postimees.
“Хотя решения Уэльса – это движение в позитивном направлении, европейские страны должны больше вкладываться в оборону своего континента и относиться к этому серьезно не только из-за попреков США”, - считает Мармей.
“США долгое время поднимали проблему оборонных расходов, и это не постановка проблемы, выдуманная Трампом, а тема, важная для обеих партий (республиканцев и демократов. – прим. автора), - добавил он. – Таким образом, вопрос не в том, чтобы пойти навстречу Трампу или подчиниться требованиям США, а в реальной необходимости принять на себя ответственность за усиление сферы обороны”.
В то же время Мармей напомнил, что в анализе рекомендуется сохранять умеренность, говоря об оборонных расходах – чтобы это не затмило результатов саммита и не стало основной проблемой при освещении мероприятия. “Это нанесло бы урон НАТО в целом, европейским союзникам и США, поскольку вызвало бы очередную бессмысленную напряженность, продемонстрировав отсутствие единства”, - считает он.
Говоря о том, что касается нашего региона, научный сотрудник RKK прогнозирует, что конкретных решений относительно присутствия НАТО в воздушном пространстве Балтии или в Балтийском море главы правительств и стран, очевидно, не примут. «Было бы важно получить на политическом уровне указания для военных структур, чтобы они озаботились поиском решения для названных проблем», - пояснил он.
“В плане воздушного пространства НАТО могла бы дать указания подготовить превращение миссии воздушного патрулирования Балтии в миссию по воздушной обороне”, - рассуждает Мармей.
“В рамках этого следует установить соответствующие процедуры и систему управления и отдачи приказов, проводить тренировки по воздушной обороне, в том числе размещая наземные системы противовоздушной обороны на территории стран Балтии, - продолжил он. – Цель могла бы состоять в том, чтобы при принятии соответствующего решения НАТО была бы готова быстро приступить к миссии воздушной обороны.
Также было бы хорошо, если бы на саммите было признано, что оборона балтийского региона с моря нуждается в большем внимании. “Конечной целью мог бы стать запуск морской миссии НАТО, в рамках которой точно так же, как самолеты других стран НАТО охраняют балтийское воздушное пространство, корабли других союзников стали бы базироваться на Балтике”, - предложил он.
Цель усиления присутствия НАТО в воздухе и на море – прежде всего, увеличение сдерживания в регионе. Как подчеркнул Мармей, для нас это по-прежнему имеет критическое значение.
Анализ полностью можно прочитать здесь.
Саммит НАТО
В этом году саммит пройдет 11-12 июля в штаб-квартире альянса.
Это встреча, которая проводится раз в год-два и в которой, помимо глав правительства и президентов 29 стран-членов, участвуют и их министры иностранных дел, министры обороны, а также командующие армией.
В этом столетии на саммит приглашали и представителей других стран, у которых есть совместные программы с альянсом – среди основных партнеров можно было увидеть, например, Финляндию, Швецию и Австралию, а также стремящихся стать членами альянса Грузию и Украину. На саммите 2008 года в Бухаресте был и Владимир Путин.
У Македонии вновь мелькнет надежда на НАТО
Сегодня в столице Болгарии Софии наряду с саммитом ЕС по Западным Балканам пройдет встреча, по итогам которой в случае удачи числов членов НАТО может вскоре увеличиться до тридцати.
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас и его македонский коллега Зоран Заев предпримут там очередную попытку разрешить ссору из-за названия, длящуюся четверть века. В плане НАТО в этом году исполнилось десять лет со дня, когда название стало единственным официальным препятствием для приглашения Македонии в альянс.
Ранее чиновники этих стран намекали, что главы правительства встретятся лишь в том случае, если будет надежда на прорыв. Если бы они достигли договоренности, которую сумели бы сделать удобоваримой и для своего населения, в теории у Македонии могла бы быть надежда на приглашение в альянс на саммите НАТО в Брюсселе.
Однако, по словам спикера греческого правительства Димитриса Дзанакопулоса, может понадобиться еще одна встреча. Заев же выразил надежду, что в следующем месяце дело дойдет до официальных переговоров.
В последний раз Ципрас и Заев встретились в Давосе. После этого Македония в качестве уступки грекам переименовала международный аэропорт Скопье, который до сих пор носил имя Александра Великого, что очень злило Афины.
Ссора из-за названия началась в 1991 году, когда Македония провозгласила независимость. Тогда Греция была против наименования “Македония”, поскольку у них есть одноименная северная провинция. Поэтому Македония была вынуждена вступить в ООН как Бывшая югославская Республика Македония.
В качестве нового названия Македонии предлагались, например, Горная Македония и Верхняя Македония.