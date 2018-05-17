Примерно половина стран НАТО отстает от графика увеличения расходов на оборону

Саммит НАТО

В этом году саммит пройдет 11-12 июля в штаб-квартире альянса.

Это встреча, которая проводится раз в год-два и в которой, помимо глав правительства и президентов 29 стран-членов, участвуют и их министры иностранных дел, министры обороны, а также командующие армией.

В этом столетии на саммит приглашали и представителей других стран, у которых есть совместные программы с альянсом – среди основных партнеров можно было увидеть, например, Финляндию, Швецию и Австралию, а также стремящихся стать членами альянса Грузию и Украину. На саммите 2008 года в Бухаресте был и Владимир Путин.

У Македонии вновь мелькнет надежда на НАТО

Сегодня в столице Болгарии Софии наряду с саммитом ЕС по Западным Балканам пройдет встреча, по итогам которой в случае удачи числов членов НАТО может вскоре увеличиться до тридцати.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас и его македонский коллега Зоран Заев предпримут там очередную попытку разрешить ссору из-за названия, длящуюся четверть века. В плане НАТО в этом году исполнилось десять лет со дня, когда название стало единственным официальным препятствием для приглашения Македонии в альянс.

Ранее чиновники этих стран намекали, что главы правительства встретятся лишь в том случае, если будет надежда на прорыв. Если бы они достигли договоренности, которую сумели бы сделать удобоваримой и для своего населения, в теории у Македонии могла бы быть надежда на приглашение в альянс на саммите НАТО в Брюсселе.

Однако, по словам спикера греческого правительства Димитриса Дзанакопулоса, может понадобиться еще одна встреча. Заев же выразил надежду, что в следующем месяце дело дойдет до официальных переговоров.

В последний раз Ципрас и Заев встретились в Давосе. После этого Македония в качестве уступки грекам переименовала международный аэропорт Скопье, который до сих пор носил имя Александра Великого, что очень злило Афины.

Ссора из-за названия началась в 1991 году, когда Македония провозгласила независимость. Тогда Греция была против наименования “Македония”, поскольку у них есть одноименная северная провинция. Поэтому Македония была вынуждена вступить в ООН как Бывшая югославская Республика Македония.

В качестве нового названия Македонии предлагались, например, Горная Македония и Верхняя Македония.