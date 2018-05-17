«Это моя мама!» - сын опознал страшную находку в лесу

В Латвии во время Большого субботника в Огре люди нашли в лесу труп, который уже начал разлагаться. Житель Огре Руслан сообщил передаче Bez Tabu, что это тело его пропавший матери. Мужчина в этом уверен.
Мать Руслана пропала 21 ноября 2017 года и до сих пор числилась в списках без вести пропавших.
О найденном теле Руслан узнал случайно, спустя восемь дней после страшной находки. Он смотрел фотографии субботника и по одежде и личным вещам опознал свою мать.
Сразу после этого мужчина заметил, что в полицейском участке Огре фотография его матери пропала с доски пропавших без вести.
В свою очередь у полиции Огре много вопросов по найденному во время субботника телу, и полицейские не спешат с выводами. Только после теста ДНК можно будет с уверенностью установить личность погибшей. Результаты анализа будут готовы через три месяца.