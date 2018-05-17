«Это моя мама!» - сын опознал страшную находку в лесу

Мать Руслана пропала 21 ноября 2017 года и до сих пор числилась в списках без вести пропавших.

О найденном теле Руслан узнал случайно, спустя восемь дней после страшной находки. Он смотрел фотографии субботника и по одежде и личным вещам опознал свою мать.

Сразу после этого мужчина заметил, что в полицейском участке Огре фотография его матери пропала с доски пропавших без вести.