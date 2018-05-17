Популярность EKRE среди русскоязычных испарилась всего за месяц

Если в апреле среди русскоязычных EKRE поддерживали 12 процентов, то в первой половине мая ее популярность у этой группы упала до 0,77 процента, сообщается в результатах майского опроса фирмы исследований Kantar Emor, проведенного по заказу BNS и Postimees.

Согласно проведенному в мае опросу, Партию реформ поддержали 38,3 процента имевших определенные предпочтения эстоноязычных респондентов, а EKRE - 21,4 процента. На третьем месте была Социал-демократическая партия (SDE), набравшая среди эстоноязычных респондентов 11,2 процента.

На четвертом месте в мае была Центристская партия, которую поддержали 7,7 процента эстоноязычных респондентов.

Новое политическое движение «Эстония-200» поддержали 6,8 процента эстоноязычных респондентов. Союз Отечества и Res Publica (IRL) поддержали 5,9 процента, Свободную партию - 4,8 процента, а Партию зеленых - 3,3 процента.

У русскоязычных граждан наибольшей популярностью пользовалась Центристская партия (65,8 процента), SDE поддержали 14,2 процента, а Партию реформ - 10,6 процента. На четвертом месте «Эстония-200», которую поддержали 3,2 процента. IRL поддержали 2,5 процента, зеленых - 1,5 процента, а Свободную партию - 1,4 процента.

Суммарная поддержка входящих в правящую коалицию Центристской партии, SDE и IRL составила среди эстоноязычных 24,8 процента, а среди русскоязычных 82,5 процента.

Общий рейтинг популярности партий по-прежнему возглавляет Партия реформ (32 процента), на втором месте Центристская партия (21 процент), на третьем EKRE (16,7 процента), а на четвертом SDE (11,9 процента). «Эстония-200» набрала шесть процентов поддержки, IRL - 5,1 процента, Свободная партия – четыре процента, а Партия зеленых - 2,9 процента. Партию народного единства и Партию независимости Эстонии поддержали по 0,2 процента.

Результаты учитывают ответы респондентов, имевших определенные предпочтения, а процент затруднившихся с ответом исключен. Это позволяет сравнивать результаты опроса с результатами выборов Рийгикогу. В мае с ответом затруднились 22,5 процента респондентов. Максимальная статистическая погрешность составляет ±3,1 процента.