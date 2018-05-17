Зеппельт повторно унизил Россию

11 мая немецкий телеканал ARD с которым как раз и сотрудничает скандальный немецкий репортер, заявил, что российская сторона отказала Зеппельту во въезде в страну во время проведения ЧМ-2018. Как отметили в ARD, журналист находится «в списке персон нон грата», сообщает "Свободная пресса"
В заявлении говорилось, что телеканал «оценивает это как исключительный инцидент в истории спортивной журналистики ARD и неслыханное вмешательство в свободу прессы с точки зрения освещения крупных событий, таких как чемпионат мира». За Зеппельта вступился не только телеканал ARD. Ангела Меркель обратилась к Москве с просьбой сделать возможным въезд журналиста для работы на чемпионате мира. Официальный представитель канцлера подчеркнул, что России как стране-устроителю было бы не к лицу так очевидно ущемлять свободу прессы перед глазами мировой общественности. Пустить журналиста в Россию призвали президент Германского футбольного союза Райнхард Гриндель и глава ФИФА Джанни Инфантино.
Однако, российская сторона после давления со стороны международной общественности все-таки решила выдать визу Зеппельту, но готовит немцу теплый прием, сообщает eurosport.com
«Следственный комитет неоднократно заявлял, что в рамках расследования направил запросы о правовой помощи в компетентные органы ряда стран для того, чтобы получить показания лиц, имеющие значение для расследования. В числе таких лиц Григорий Родченков, Ричард Макларен, Хайо Зеппельт. При этом у Следственного комитета имеются ответы компетентных органов ФРГ о том, что немецкий журналист Зеппельт воспользовался своим законным правом и отказался от дачи показаний.
Вместе с тем, в случае если Хайо Зеппельт окажется на территории Российской Федерации, Следственный комитет вновь предпримет меры к его допросу по обстоятельствам, которые ему стали известными при подготовке документального фильма о якобы имевших место злоупотреблениях российскими спортсменами», – говорится в заявлении на сайте СК.
Для самого журналиста эта новость стала неожиданной
"Мы подумаем о том, какие шаги предпримем, пока не решили. Эти данные для нас слишком новы. Но мне интересно узнать о том, что Следственный комитет хочет побеседовать со мной. У меня нет ни малейшего понятия, о чем они хотят меня спросить. Это первый подобный случай в моей карьере журналиста. Я расследую тему допинга уже многие годы, и у меня есть сомнения в том, что позиция следственных органов будет сколь-либо независимой и вне интересов государства. Чем я буду заниматься на чемпионате мира? Без комментариев. Я не спортивный журналист, я репортер жанра расследований, поэтому я не могу сказать вам, чем буду заниматься. Эта тема не для публичного интереса",сказал Зеппельт.