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В РФ объяснили, почему Путин ехал по Крымскому мосту непристегнутым

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Путин на Крымском мосту.

ФОТО: Alexander Nemenov / AP/Scanpix

В Федеральной службе охраны (ФСО) рассказали, почему Владимир Путин во время проезда по Крымскому мосту не пристегнулся ремнем безопасности.

Официально движение на мосту еще не было открыто, когда президент проехал его на «КамАЗе», и нормы ПДД на дорогу не распространялись, объяснил РБК руководитель центра по связям с прессой и общественностью ФСО Александр Рясков. «Это было культурно-массовое мероприятие. На тот момент [дорога расценивалась] как строительная площадка, которая не регулируется нормами правил дорожного движения», — сказал Рясков.

Крымский мост, соединивший полуостров и Краснодарский край, был открыт 15 мая. В церемонии открытия участвовал глава государства, Владимир Путин проехал мост в колонне грузовых автомобилей. Президент находился за рулем «КамАЗа». После поездки Путин заявил о праздничном и историческом дне, а свои впечатления от поездки описал словом «супер».

То, что президент во время проезда не воспользовался ремнем безопасности, можно увидеть на фотографиях с церемонии открытия моста.

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