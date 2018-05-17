В РФ объяснили, почему Путин ехал по Крымскому мосту непристегнутым

Официально движение на мосту еще не было открыто, когда президент проехал его на «КамАЗе», и нормы ПДД на дорогу не распространялись, объяснил РБК руководитель центра по связям с прессой и общественностью ФСО Александр Рясков. «Это было культурно-массовое мероприятие. На тот момент [дорога расценивалась] как строительная площадка, которая не регулируется нормами правил дорожного движения», — сказал Рясков.