Задержанный по подозрению в коррупции руководитель Сылеского спорткомплекса будет отпущен

Сотрудники центральной криминальной полиции в среду на 48 часов задержали руководителя Сылеского спортивного центра.

«Согласно предварительным подозрениям, директор Сылеского спортивного центра неоднократно брал у одного из клиентов центра взятки за подходящее клиенту время для занятий спортом, более выгодную стоимость занятий и ускоренное делопроизводство», - сообщил пресс-секретарь окружной прокуратуры.

Он добавил, что уголовное дело возбуждено полторы недели назад, а в среду начались первые публичные следственные действия — задержание подозреваемого и обыск связанных с ним мест.

Следствие ведет бюро коррупционных преступлений центральной криминальной полиции под руководством Пыхьяской окружной прокуратуры.

Курирующий сферу спорта вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев подчеркнул, что на данный момент первостепенная задача Департамента по делам молодежи и спорта и Таллиннской горуправы – получить необходимую информацию о происходящем, а также о характере возможных подозрений.

«Мы осуществляем всестороннее сотрудничество с Центральной криминальной полицией, – сказал Белобровцев. – Наша обязанность – обеспечить, чтобы управление городским имуществом было справедливым, а центр находился в добрых руках и любые злоупотребления исключались».

Белобровцев отметил также, что очень важно обеспечить слаженную работу Сылеского спортивного центра, несмотря на этот неприятный инцидент. «О кадровых решениях можно будет говорить, когда мы получим полную информацию из полиции», – сказал Белобровцев.