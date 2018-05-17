Оставьте классику в покое!

Мехдународная федерация лыжного спорта (FIS) опубликовала календарь соревнований Кубка мира по лыжным гонкам на сезон 2018-19.
По сравнению с прошлым сезоном резко снизилось количество гонок, проводимых классическим стилем: из 12 спринтов классикой будет отбегано только три. В прошлом году классических и конэковых спринтов было практически поровну: пять классических и шесть коньковых.
Как заметили норвежские эксперты, для них удивительно, решение федерации, потому что ранее спортсмены просили оставить классические спринты, которые являются одним из самых зрелищных видов лыжных гонок, в программе, но у свои резоны, и, как говорят, возможно, что классичекой техникой скоро не будет проведено ни одной гонки.
Также и масс-старты в этом году будут проведены в болшинстве своем конэковым стилем - из девяти стартов шесть будут коньковым ходом, а три - классикой. Всего же из 31 гонки 12 будут проведены классическим стилем, что гораздо меньше, чем в прошлых сезонах.
Как сказал Мартин Суднбю в комментарии NRK: "Жаль, что классического стиля на соревнованиях становится меньше, и хотя многие гонщики - универсалы, все равно любимый ход большинства из них это - классика."
Будут ли соревнования низших кубков под эгидой FIS переведы на те же рельсы, пока не известно, в отличии от главного соревнования, Кубка мира, Славянский кубок, Северный кубок, где обычно обатывается молодежь и соревнуются лыжники-полупрофессионалы и любители, опубликуют свои календари не ранее начала июля.