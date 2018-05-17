Последствия геополитических рисков: цена на нефть превысила отметку в $80 за баррель

Нефть в четверг ускорила подъем на фоне усиления геополитических рисков на Ближнем Востоке и на Корейском полуострове. Котировка ближайшего, июльского контракта на Brent превысила отметку в $80 за баррель впервые с ноября 2014 года, сообщает "Интерфакс".
Нефть WTI впервые за те же 3,5 года поднялась выше $72 за баррель.
В конце апреля после заседания министерского комитета ОПЕК+, который дал понять, что, возможно, будет необходимо продолжать сделку по сокращению нефтедобычи, президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере что не намерен мириться с "искусственным завышением цен" на нефть.
"Похоже, ОПЕК взялась за старое. С учетом рекордных объемов нефти повсюду, включая полностью загруженные суда на море. Нефтяные цены искусственно завышены и очень сильно! Нехорошо и неприемлемо!" - заявил президент США.
Поздже Трамп объявил о выходе США из иранской ядерной сделки и о восстановлении санкций против Ирана. Это вызывает опасения о возможном дефиците нефти на мировом рынке, поскольку ранее действовавшие санкции запрещали покупку иранской нефти для американских физических и юридических лиц. Фактически же ограничения будут действовать для всех иностранных компаний, которые осуществляют сделки в американских долларах, используют американские банки или имеют бизнес в США.
Напоминанием о связанных с этим рисках является штраф в $9 млрд, наложенный США несколько лет назад на французский банк BNP Paribas за нарушения режима санкций в отношении ряда стран, в том числе Ирана.
Геополитических рисков прибавило то, что Северная Корея 15 мая пригрозила отказаться от саммита с США в знак протеста против учений Вашингтона и Сеула. Также Пхеньян, по информации агентства "Ренхап", отменил переговоры на высоком уровне с Сеулом, запланированные на 16 мая.
Как отмечалось, северокорейское агентство ЦТАК распространило сообщение, в котором поясняет, что "учения ВВС США и Южной Кореи являются репетицией вторжения на Север и провокацией на фоне потепления межкорейских связей".
Переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына запланированы на 12 июня. Они должны состояться в Сингапуре.