Последствия геополитических рисков: цена на нефть превысила отметку в $80 за баррель

Нефть WTI впервые за те же 3,5 года поднялась выше $72 за баррель.

В конце апреля после заседания министерского комитета ОПЕК+, который дал понять, что, возможно, будет необходимо продолжать сделку по сокращению нефтедобычи, президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере что не намерен мириться с "искусственным завышением цен" на нефть.

"Похоже, ОПЕК взялась за старое. С учетом рекордных объемов нефти повсюду, включая полностью загруженные суда на море. Нефтяные цены искусственно завышены и очень сильно! Нехорошо и неприемлемо!" - заявил президент США.

Поздже Трамп объявил о выходе США из иранской ядерной сделки и о восстановлении санкций против Ирана. Это вызывает опасения о возможном дефиците нефти на мировом рынке, поскольку ранее действовавшие санкции запрещали покупку иранской нефти для американских физических и юридических лиц. Фактически же ограничения будут действовать для всех иностранных компаний, которые осуществляют сделки в американских долларах, используют американские банки или имеют бизнес в США.

Напоминанием о связанных с этим рисках является штраф в $9 млрд, наложенный США несколько лет назад на французский банк BNP Paribas за нарушения режима санкций в отношении ряда стран, в том числе Ирана.

Геополитических рисков прибавило то, что Северная Корея 15 мая пригрозила отказаться от саммита с США в знак протеста против учений Вашингтона и Сеула. Также Пхеньян, по информации агентства "Ренхап", отменил переговоры на высоком уровне с Сеулом, запланированные на 16 мая.

Как отмечалось, северокорейское агентство ЦТАК распространило сообщение, в котором поясняет, что "учения ВВС США и Южной Кореи являются репетицией вторжения на Север и провокацией на фоне потепления межкорейских связей".