Легенда все-таки уходит

Джанлуиджи Буффон объявил сегодня, что после 17 сезонов в туринском "Ювентусе" покидает клуб.
"Большое спасибо президенту клуба за его добрые слова. Это очень эмоциональный день для меня, и я здесь, в конце необычного и прекрасного путешествия. Я делил его с людьми, которые очень заботились обо мне. За это я всегда старался играть изо всех сил. В субботу будет мой последний матч за туринцев, и наше совместное путешествие закончится двумя бокалами с президентом и со всеми причастными к "Ювентусу". Будет здорово," – сказал Буффон.
"Ювентус" досрочно выиграл чемпионат Италии. 40-летний Буффон в сезоне-2017/18 провел за клуб 31 матч и пропустил 29 мячей.
Войцех Щенсны станет основным голкипером команды в следующем сезоне. Как сообщает Squawka, об этом заявил президент туринского клуба Андреа Аньелли.