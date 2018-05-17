чт, 17.05.2018
"Реформисты объявили себя либералами, но апартеид явно не входит в число либеральных ценностей". Олев Ремсу
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Легенда все-таки уходит

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Markus Ulmer/imago/Scanpix

Джанлуиджи Буффон объявил сегодня, что после 17 сезонов в туринском "Ювентусе" покидает клуб.

"Большое спасибо президенту клуба за его добрые слова. Это очень эмоциональный день для меня, и я здесь, в конце необычного и прекрасного путешествия. Я делил его с людьми, которые очень заботились обо мне. За это я всегда старался играть изо всех сил. В субботу будет мой последний матч за туринцев, и наше совместное путешествие закончится двумя бокалами с президентом и со всеми причастными к "Ювентусу". Будет здорово," – сказал Буффон.

"Ювентус" досрочно выиграл чемпионат Италии. 40-летний Буффон в сезоне-2017/18 провел за клуб 31 матч и пропустил 29 мячей.

Войцех Щенсны станет основным голкипером команды в следующем сезоне. Как сообщает Squawka, об этом заявил президент туринского клуба Андреа Аньелли.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ