Легенда все-таки уходит

"Большое спасибо президенту клуба за его добрые слова. Это очень эмоциональный день для меня, и я здесь, в конце необычного и прекрасного путешествия. Я делил его с людьми, которые очень заботились обо мне. За это я всегда старался играть изо всех сил. В субботу будет мой последний матч за туринцев, и наше совместное путешествие закончится двумя бокалами с президентом и со всеми причастными к "Ювентусу". Будет здорово," – сказал Буффон.