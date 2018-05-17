Эксперты: русскоговорящий хакер Enot смог похитить данные из Telegram

Согласно отчету Cisco Talos, в апреле 2018 года хакер дважды атаковал Telegram, в результате чего ему удалось похитить файлы кэша, а также ключи шифрования мессенджера. Эти ключи постоянно меняются, так что успех хакера не означает, что он может читать переписку всех пользователей.

В кэше Telegram хранятся файлы, которые пользователи использовали в переписках - документы, видео и аудиозаписи, фотографии.

Вредоносная программа атакует только версию мессенджера для компьютеров, поскольку в ней нет функции секретных чатов. Кроме того, по умолчанию в этой версии слабо настроена безопасность, отмечают в Cisco Talos.

Специалисты считают, что уязвимость позволяет получить доступ к сеансу, контактам и переписке жертвы. В частности, программа сканирует жесткие диски на компьютерах под управлением операционной системы Windows на предмет учетных данных браузера Google Chrome, cookie (настройки и статистика пользователя) и текстовых файлов, которые при обнаружении архивируются и загружаются на облачный сервис хранения данных pcloud.com.

Как полагают исследователи, автор вредоносной программы является русскоговорящим. Данная версия подкреплена обнаруженной на сервисе YouTube видеоинструкцией по использованию программы на русском языке. В настоящий момент видео недоступно.

Скорее всего, это дело рук хакера Racoon Hacker, также известного как Eyenot (Енот/Enot) и Racoon Pogoromist, считают в Cisco Talos.

В основном хакер использует для написания программ язык программирования Python, однако исследователи зафиксировали случаи распространения вредоносной программы в загрузчиках, написанных на менее популярных языках Go, AutoIT и .NET.

С аперля 2018 года Роскомнадзор пытается заблокировать Telegram в России, поскольку он не предоставляет спецслужбам ключи шифрования для чтения переписки пользователей. Мессенджер по-прежнему работает.