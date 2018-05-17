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  • На стройках в Вильянди обнаружили шесть нелегальных гастарбайтеров

На стройках в Вильянди обнаружили шесть нелегальных гастарбайтеров

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Стройка. Иллюстративное фото.

ФОТО: Vladimir Pesnya/RIA Novosti

В ходе проведенного в среду рейда по строительным объектам в Вильянди сотрудники Департамента полиции и погранохраны обнаружили шесть иностранцев, не имевших законного права работать в Эстонии, сообщает Rus.err.ee.

В ходе рейда были проверены шесть фирм и 18 физических лиц, сообщила 17 мая пресс-служба департамента.

У шести обнаруженных гастарбайтеров их краткосрочное трудоустройство не было зарегистрировано в полиции.

Нелегальным рабочим и нанявшим их фирмам назначили наказание в виде штрафа за нарушение условий работы в Эстонии.

В сообщении не уточняется страна происхождения оштрафованных гастарбайтеров.

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