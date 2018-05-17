На стройках в Вильянди обнаружили шесть нелегальных гастарбайтеров
17 мая 2018 г., 13:56
В ходе проведенного в среду рейда по строительным объектам в Вильянди сотрудники Департамента полиции и погранохраны обнаружили шесть иностранцев, не имевших законного права работать в Эстонии, сообщает Rus.err.ee.
В ходе рейда были проверены шесть фирм и 18 физических лиц, сообщила 17 мая пресс-служба департамента.
У шести обнаруженных гастарбайтеров их краткосрочное трудоустройство не было зарегистрировано в полиции.
Нелегальным рабочим и нанявшим их фирмам назначили наказание в виде штрафа за нарушение условий работы в Эстонии.
В сообщении не уточняется страна происхождения оштрафованных гастарбайтеров.