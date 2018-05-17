Количество обращающихся в отделения неотложной помощи снижается год от года

В 2017 году в EMO Эстонии обращались в среднем 1300 человек в день, что на 1,4 процента меньше, чем в предыдущем году. Услугу неотложной помощи оказывают 20 больниц Эстонии.

В прошлом году количество неотложных пациентов сократилось больше всего в местных больницах, всего на 7,5 процента. В региональных больницах количество пациентов EMO сократилось на три, а в общих больницах – на 1,5 процента по сравнению с 2016 годом. Однако в центральные больницы обратилось на 0,5 процента пациентов больше, чем годом ранее.

По сравнению с предыдущими годами изменился и способ попадания в EMO. По-прежнему больше всего пациентов приходят сами. Четверть доставляет скорая помощь, 6,5 процента направляют из других медицинских учреждений, а два процента попадают при повторном визите, или в сопровождении полиции.

Большая часть пациентов неотложной медицинской помощи после оказания первой помощи отправляется из больницы домой, а пятая часть остается на стационарном лечении. В местных больницах процент госпитализации по сравнению с другими больницами больше – 36 процентов.

Неотложная медицина предназначена для оказания помощи больным в случае внезапного заболевания, травмы или отравления, вне зависимости от пола, возраста, анатомического места повреждения и тяжести состояния. Больницы составили и инфолисток, который должен помочь пациенту принять решение: идти в EMO или к семейному врачу.