Бывший министр рассказал, как лишился всего, что у него было

На богатого и успешного Арумяэ проблемы обрушились во время экономического кризиса прошлого десятилетия, он фактически должен был все начать с нуля.

“Сначала я поручился за одного члена семьи, который занимался девелоперской деятельностью. А потом наступил глубокий кризис и кредиторы захотели деньги обратно. Естественно, они обратились ко мне, как к поручителю. Тогда я подумал, что надо продать то, что можно продать, и выполнить свои обязательства.

В голове мелькнул и такой вариант, что можно было бы пройти процедуру индивидуального банкротства, поскольку экономически это было бы разумнее. Но я этого не сделал. Поэтому мне пришлось отказаться от всего земного имущества и начать жизнь с нуля, именно в материальном смысле.

В то же время никто не может утверждать, что я не выполнил своих обязательств. Я остался без множества вещей, но это не так важно. У того, чтобы начать все с нуля, есть хорошая сторона. С каждым днем положение становится все лучше, и это очень мотивирует.

Второй случай относится примерно к тому же времени, когда в 2011 году прошли выборы в Рийгикогу. Я на них баллотировался. Но до этого произошла еще одна история, когда мне угрожали, что кое-что опубликуют обо мне в газете. До выборов я не был заинтересован, чтобы вокруг меня возник медиашум.

До этого я был волостным старейшиной Виймси. Тогда я посоветовал супругу человека из своего окружения купить в одном из районов Виймси землю, где можно было бы построить квартирные дома. Так он и поступил. Но время моего управления кончилось, пришла к власти новая волостная управа, они изменили планировки и того, что планировалось, не произошло. Меня упрекнули в том, что я дал плохой совет и угрожали мне какой-то статьей.

Поскольку до выборов я всего этого не хотел, я дал согласие, что заплачу какую-то сумму на основании долговой расписки, свыше 800 000 крон. К тому моменту статья уже была опубликована. Поэтому я не выкупил своей расписки, и мы отправились в суд. Мы спорили там, действует ли еще долговое обязательство или нет. Когда стало ясно, что оно действительно, мне опять пришлось платить.

А теперь уроки. Когда проблемы возникли, я направил всю свою энергию на их решение, а не уклонение от проблем. Проблемами нужно заниматься, и потихоньку их разгребать. Если обернуться назад, ничего нельзя было поделать, я поручился и написал долговую расписку, я должен был решать эту проблему. И никто иной.

Когда попадаешь в неприятности, надо быть готовым к тому, что люди больше не хотят с тобой общаться. Трое из тех, кого я считал своими друзьями, исчезли из моей жизни. Раньше я был министром и волостным старейшиной, с такими хотели общаться. Теперь у него проблемы, больше нет смысла общаться, подумали они. Таких знакомых, для общения с которыми я больше не годился, оказалось семеро.

Мой опыт и совет состоит в том, что, если ты признал наличие проблемы и ее серьезность, надо поделиться ею с близкими. Это помогает.

Кроме того, надо быть честным. С ложью такая история, что приходится все время помнить, кому и что ты говорил. Хотя честность поначалу может быть трудной, зато потом очень приятное чувство, что ты сказал правду.

Когда теперь задним числом я думаю об этом, на самом деле, я потерял только вещи. Сейчас у меня есть свои занятия, жизнь прекрасна, солнце светит, птицы поют, природа расцветает.

И еще один урок: не бойтесь совершать ошибки, они необходимы для развития”.