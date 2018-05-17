Видео: пенсионер перевез самолет в лес и превратил его в жилище

Самолет, полезная площадь которого около 350 квадратных метров, 68-летний инженер поставил на своем участке площадью четыре гектара и закрепил на деревянных опорах. На все преобразования у него ушли 10 лет и около 220 тысяч долларов.

Как сообщает The Daily Mail, Boeing оказался с историей: когда-то семья Онассис во главе с Жаклин Кеннеди перевезла на нем тело умершего миллиардера Аристотеля Онассиса в Грецию, чтобы там его похоронить.

68-летний Кэмпбелл никогда не был женат и у него нет детей, поэтому внутри дома-лайнера лишь относительный порядок. То, что другие считают необходимыми благами цивилизации, он может игнорировать. Спит Кэмпбелл на раскладном диване. Кухня не то чтобы очень приспособлена для приготовления пищи, но кое-что сварить можно и там. Душ - свернутый в цилиндр огромный лист белого поливинилхлорида, закрепленный прищепками, чтобы не разворачивался. Едой Кэмпбелл запасается раз в два месяца, закупая сразу все необходимое.

"Мой образ жизни меня вполне устраивает. У меня есть вода, электричество, интернет. Я сам готовлю. Иногда ко мне заглядывают туристы. У меня есть сайт, на котором можно забронировать экскурсии", - говорит владелец дома в самолете.

В последнее время количество любопытных значительно выросло: к пенсионеру на огонек кто-нибудь заглядывает практически ежедневно. 3/4 из них заранее договариваются с хозяином через сайт airplanehome.com. Но оставшиеся приезжают сами, причем в любое время. Но это Кэмбелла не раздражает. Наоборот, он рад, что они видят его повседневную жизнь - как он готовит, отдыхает, моется в душе, работает...

"Они приезжают ко мне и узнают что-то новое, я же благодаря им встречаюсь с интересными людьми", - рассказывает пенсионер.