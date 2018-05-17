Видео: скандальный герб прославил Эстонию на весь мир

Reuters сделал о новом символе волости Канепи видео, которое появилось в десятках мировых новостных каналах, в том числе, например, и в The Washington Post. Крупнейшая газета столицы Америки опубликовала новость с заголовком «Estonian District Puts Weed on its Flag» («Эстонский регион поместил на свой флаг марихуану»). Слово «weed» в английском языке используется для обозначения конопли прежде всего в значении наркотического вещества, передает Postimees.

Также новость стала гулять и по немецким новостным изданиям.

Reuters отметил в своем видео, что волость Канепи утвердила во вторник противоречивый символ. Новостное агентство написало, что название региона на юго-востоке Эстонии происходит от слова "канепи", которым обозначают марихуану и коноплю и более 150 лет назад в этом регионе выращивали коноплю, из которой делали ткань, масло и веревки.

Председатель волостного собрания Канепи Кайдл Кыйв сказал Reuters, что символика самоуправления должна быть особенной, сочетаться с названием волости, кроме того, предки местных жителей выращивали это растение в производственных и благих целях.

Новостное агентство также подчеркивает, что на заседании местного совета девять членов проголосовали за новый герб, а восемь - против.

Reuters предоставил слово и члену волостного собрания Арно Какку, который проголосовал против герба с коноплей. По его словам, хотя 100 или 150 лет назад конопля по всему миру была законным растением, но сегодня она таковым не является и это растение принесло много вреда в мире.