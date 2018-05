Видео: скандальный герб прославил Эстонию на весь мир

Reuters сделал о новом символе волости Канепи видео, которое появилось в десятках мировых новостных каналах, в том числе, например, и в The Washington Post. Крупнейшая газета столицы Америки опубликовала новость с заголовком «Estonian District Puts Weed on its Flag» («Эстонский регион поместил на свой флаг марихуану»). Слово «weed» в английском языке используется для обозначения конопли прежде всего в значении наркотического вещества, передает Postimees.