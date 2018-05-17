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Скрипаля начали допрашивать британские следователи

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Сергей Скрипаль.

ФОТО: TASS/SCANPIX

Британские следователи допрашивают экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля по мере того, как он идет на поправку после отравления нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал Sky news.

Следователи пытаются выяснить больше подробностей о жизни Скрипаля в Великобритании после того, как он ушел на пенсию, отмечается в сообщении. Британские правоохранительные органы намерены больше выяснить о его регулярных поездках в Лондон, за рубеж, ежемесячных встречах со своим предполагаемым куратором из MI6.

Ранее The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Скрипаль в июне 2016 года посетил Эстонию, где встретился с представителями местной разведки и передал им информацию о работе российских спецслужб в Европе.

Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила.

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