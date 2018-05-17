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Фото: садовые домики для любителей всего нестандартного

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ФОТО: www.rusticway.com

Производство этих маленьких, кривеньких, но симпатичных домиков поставлено на поток. Жаль, что до Эстонии они пока не добрались. 

Интерес потребителей к этим садовым домикам возник сразу же, как только Дэн Поли, плотник из американского штата Миннесота, придумал и сделал первый, рассказывает портал Kodu. «Они нравятся и восьмилетним, и восьмидесятилетним. Люди, видя мои домики, широко улыбаются и говорят, что это - воплощение мечты их детства». 

rusticway.com

ФОТО: www.rusticway.com/

Мастер начал изготовление таких домиков уже 25 лет назад, но тогда они еще не были популярными. До этого Дэн Поли строил обычные большие дома. Идея начать изготавливать эти сказочные избушки появилась у него, когда он принялся за строительство бани на своем участке. «Когда я покрыл баню изогнутой крышей и украсил кривой трубой, то понял - это начало нового бизнеса», - рассказывает Поли. 

rusticway.com

ФОТО: www.rusticway.com/

Соседи валом повалили в Поли с заказами построить на их участках такие же симпатичные домики. «Люди хотели кто детский домик для игр, кто дачку, а кто и баню. Так мой бизнес продолжается до сих пор», - говорит мастер. 

rusticway.com

ФОТО: www.rusticway.com/

Стоимость домиков Дэна Поли колеблется между 10 000 и 25 000 долларов. Много информации на английском языке находится на интернет-странице мастера.

rusticway.com

ФОТО: www.rusticway.com/

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