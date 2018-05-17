Проектировщик-мошенник выманил у клиентов тысячи евро

30-летний ранее наказанный в уголовном порядке за мошенничество Мартти предлагал услуги по проектированию, хотя, согласно обвинению Лыунаской окружной прокуратуры, у него нет высшего образования в области проектирования и нет права подписывать проекты.

В январе 2015 года на интернет-портале он создал неверное представление о себе как о компетентной личности с правом делать проекты. В результате этого пострадавший заплатил ему 1600 евро. Но согласованные проекты не были составлены Мартти в полном объеме, а частично сделанные строительные проекты не отвечали постановлению «Требования к строительному проекту» и были забракованы волостным самоуправлением Пыльва.

Также в феврале 2016 года Мартти на интернет-портале вновь создал неверное представление о своей компании и себе, как о компетентном проектировщике. В результате второй пострадавший заплатил Мартти, на основании выписанного счета, 1440 евро. Пострадавший за свои деньги получил непригодный проект, который также не отвечал «Требованиям к строительному проекту» и не был принят волостным самоуправлением Табивере.