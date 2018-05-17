Эксперт по эротическому массажу хочет провести в школах Эстонии реформу сексуального образования

Несколько лет проводящая курсы по лингам-массажу Кярсин сказала ERR, что проведение лекций в школах — начавшийся в марте новый проект, поскольку ранее она делала то же самое в форме платных семинаров, но не у всех были деньги для участия.

По словам Кярсин, в школах она говорит об исцеляющем эффекте прикосновения и своем собственном практическом опыте.

Директор Немецкой гимназии Имби Вийсма говорит, что Кярсин приходила в среду на урок человековедения к девочкам из седьмого класса и предложение пригласить ее поступило от одной из учениц.