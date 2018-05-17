Прелести новой библиотеки: студенты не могут засунуть штепсель в розетку

“Сколько ни пытаюсь, но штепсель от зарядки туда не входит”, - констатировал студент третьего курса журналистики и связей с общественностью Карл Густав Адамсоо. “Такие же зарядки от лаптопов Apple есть у многих студентов», - добавила его однокурсница Тийна Нымм. Помимо проводов от Apple, в гнездо не влез и штепсель от другого производителя компьютеров, не годятся для глубоких розеток и некоторые мобильные зарядки.

Адаптеры в аренду

“Помещения для групповой работы можно бронировать максимум на три часа, а мой лаптоп заряжается почти два с половиной”, - сказала студентка Майя Клаассен. Однажды случилось так, что она не смогла подзарядить лаптоп в помещении для групповой работы. “Тогда мы с группой пошли в другое место, где можно было воткнуть штепсель и зарядить компьютер, а потом забронировали помещение снова”, - рассказала она.

Директор библиотеки Тартуского университета Мартин Халлик в курсе проблемы, но, когда он попытался подключить зарядку от своего Apple, она прекрасно влезла.

Затем выяснилось, что у Халлика зарядка меньше, чем у Адамсоо, и директор был вынужден констатировать, что проблема существует. “Мы приобретем для библиотеки адаптеры, чтобы здесь можно было работать с различными зарядными устройствами”, - сказал Халлик, пообещав сделать это как можно быстрее, чтобы студенты могли брать их в аренду.

Помимо проблемы с розетками студентов удручают прохладные помещения и плохая интернет-связь. “Мы пытались отрегулировать датчик температуры, но он возвращался к изначальной”, - сказала Нымм. На это Халлик пообещал, что у регуляторов будут установлены инструкции, поясняющие, как именно ими пользоваться.

На интернет и температуру в помещении работникам библиотеки никто не жаловался. Однако были жалобы на то, что некоторые студенты бронируют помещение только для себя. “Мы переделаем систему бронирования так, чтобы студент не мог в одиночку занимать целую комнату”, - пообещал Халлик.

Выяснить, почему время от времени возникают проблемы с интернетом, оказалось сложнее. В большом зале библиотеки шесть серверов, за стеной еще два, которые обслуживают и зал и помещения для групповой работы.

Плохой интернет

Один сервер должен покрывать потребности 155 обычных пользователей. Максимум за раз на один сервер приходилось 90 пользователей, хотя обычно их бывает меньше. “Если же кто-то начнет здесь скачивать фильмы, интернет действительно может стать медленным”, - заметил Халлик.

Поскольку серверы должны без проблем обеспечивать интернет-пользование для студентов, Халлик не видит смысла в том, чтобы приобретать новые.

“Если с интернетом какие-то проблемы, пожалуйста, скажите какому-нибудь работнику. Тогда мы точнее поймем, когда возникают проблемы и в чем дело”, - посоветовал Халлик.