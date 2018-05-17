В Эстонии может появиться новая политическая партия

«Если дело движется в том направлении, что существует заказ на новую политическую силу и рост продолжается, то нельзя исключить превращения в партию, но сейчас пока рано говорить об этом», - сказала Каллас в ответ на вопрос BNS, не заставляет ли шестипроцентная поддержка задуматься о переходе в политику и баллотировании на выборах Рийгикогу.