В Эстонии может появиться новая политическая партия

Набирающее популярность движение «Эстония-200» может стать партией, сказала одна из его инициаторов, исполняющая обязанности директор Нарвского колледжа Тартуского университета Кристина Каллас.
«Если дело движется в том направлении, что существует заказ на новую политическую силу и рост продолжается, то нельзя исключить превращения в партию, но сейчас пока рано говорить об этом», - сказала Каллас в ответ на вопрос BNS, не заставляет ли шестипроцентная поддержка задуматься о переходе в политику и баллотировании на выборах Рийгикогу.
По данным нового исследования, проведенного Kantar Emor по заказу BNS и Postimees, движение «Эстония-200» поддерживают шесть процентов респондентов и оно пользуется большей поддержкой, чем представленные сейчас в парламенте Союз Отечества и Res Publica и Свободная партия. «Наш рейтинг показывает, что люди все-таки ждут перемен, свежести, иного мышления и, возможно, поставленных целей», - сказала Каллас.
Каллас отметила, что движение пока не является юридическим лицом. «Общественность называет нас "Эстония-200"», - сказала она.