Поддержите детей, приходите на особый фестиваль!

На сцене будут выступать в том числе танцоры от "Особого мира", организации, объединяющей родителей особых детей. "Мы будем очень признательны за поддержку - приходите всей семьей на этот веселый и яркий праздник танца", - приглашают организаторы.

Все собранные средства пойдут на поддержку танцоров на инвалидных колясках — Маши и Матвея, чтобы они смогли принять участие в Международном турнире за Кубок континентов по спортивным танцам на колясках, который пройдет в Санкт-Петербурге осенью 2018 года.

Регистрация для участников батла и для участников конкурса до 1.05.2018 - онлайн на сайте BeU www.beu-fund.com/dancebattle2018 - по э-почте superdancebattle@gmail.com. Регистрация на месте в день мероприятия только для участников батла. Нет ограничений возраста, уровня или каких-либо других ограничений. Языки мероприятия - эстонский, английский и русский. Стоимость участия / билет: 10 евро (групповые билеты, детям и пенсионерам, билеты в предварительной продаже: 5 евро).

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

12:00-13:00 разминка / регистрация

13:00-14:00 отборочный батл для всех стилей 1

14:00-15:00 конкурсные номера 1

15: 00-16:00 отборочный батл для всех стилей 2

16:00-17:00 конкурсные номера 2

17:00-18:00 батл для всех стилей 1/16, 1/8, 1/4, 1/2

18:00-18:30 конкурсные номера 3

18:30-19:00 финальная битва, три финалиста конкурсных шоу