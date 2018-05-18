Вне дома: где обедать, если вы оказались на юге Эстонии. Сето сюук ни юук, или чем кормят в Обинице

Сетуская деревня Обиница в этом году является столицей финно-угорского мира. И, заканчивая рассказ о поездке на юг Эстонии, мы не могли объехать Обиницу стороной. А уж там можно попробовать самые настоящие сетуские кушанья. Для начала мы заглянули в пекарню Iti Leeväküük, где известная мастерица-хлебопек Ити Томм готовит свой знаменитый бездрожжевой хлеб.

Процесс выпечки традиционного сетуского хлеба непривычен для городского жителя. ФОТО: Setomaa Turism

Ити следует старинным рецептам, выпекая хлеб не только из ржаной, пшеничной и гречневой муки, но и из спельты - полбяной пшеницы. Помните у Пушкина: "Есть же мне давай вареную полбу"?

Но в ее кафе можно получить не только свежую краюху, но и полноценный домашний обед из того, что есть сегодня на плите. Это может быть и мясное рагу, и тушеная капуста с картофелем и перловкой. Нам крупно повезло: салат из соленых грибов урожая прошлого года исчез с тарелок мгновенно! К салату полагалась рюмка местного крепкого напитка - то ли водки, то ли самогона под названием ханзя. Интерьер в кафе яркий, веселый, как сама Ити, которая только на фотографиях выглядит сдержанно, но на самом деле - общительная, улыбчивая и разговорчивая.

ФОТО: Вера Копти

Покрашенная вручную мебель и разноцветные стены не имеют отношения к историческим сетуским интерьерам, но отлично вписываются в фольклорный контекст: в интерьере много если не старинных, то старых предметов.

ФОТО: Вера Копти

ФОТО: Вера Копти

Есть в Обинице и ресторан. Очень сетуский и очень деревенский. Это около него висит вывеска, с которой мы начали наш рассказ: seto süük ni juuk, или сетуская еда и напитки. Называется ресторан замысловато - Taarka Tarõ Köögikõnõ, что в весьма приблизительном переводе на русский означает: помещение для еды по рецептам Таарки. А Таарка - легендарная сетуская певица, истово почитаемая ее земляками. Но мы значительно отдалились от темы. В этом деревенском ресторане нам, в числе прочего - салата, тушеных овощей, каши из нескольких видов крупы и сладкого пирога - был подан суп, вкус которого трудно забыть.

ФОТО: Вера Копти

Это был суп из сушеного снетка и... свинины. Трудно описать вкус бульона: он был насыщенным, крепким и ни на что не похожим. Видимо, рыба и свинина вступили в реакцию и создали конгломерат вкуса, который можно сравнить разве что с блюдами японской кухни. Нет, до рамэна этому сетускому супу далеко, но опыт был интересным.

Да, еще одна деталь, и немаловажная. Будете у Таарки, непременно закажите кофе. Там стоит потрясающая кофейная машина - не в каждом столичном кафе получается такой вкусный кофе. Или просто в Обинице не жалеют заварки, как в том старом анекдоте?