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  • Удачливый эстонский кладоискатель получит от государства почти 15 000 евро

Удачливый эстонский кладоискатель получит от государства почти 15 000 евро

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ФОТО: KRISTJAN TEEDEMA / PM/SCANPIX BALTICS

Правительство решило выделить почти 21 000 евро для выплаты вознаграждения нашедшим имеющие культурную ценность объекты. Из этой суммы большая часть, или 14 930 евро, предусмотрена для нашедшего в Валгамаа клад с монетами.

Правительство решило на заседании в четверг выделить 20 790 евро на вознаграждение удачливым кладоискателям. Департамент защиты памятников старины решил назначить вознаграждение 22 людям, передает Lõuna-Eesti Postimees.

Из этой суммы большая часть, или 14 830 евро будет передана нашедшему клад с монетами в Валгамаа. Клад был найден два года назад и в нем было 5007 монет.

Вознаграждение в размере 1500 евро будет выплачено за найденную в Ида-Вирумаа в деревне Пуру так называемую ганзейскую чашу.

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