Удачливый эстонский кладоискатель получит от государства почти 15 000 евро
17 мая 2018 г., 16:48
Правительство решило выделить почти 21 000 евро для выплаты вознаграждения нашедшим имеющие культурную ценность объекты. Из этой суммы большая часть, или 14 930 евро, предусмотрена для нашедшего в Валгамаа клад с монетами.
Правительство решило на заседании в четверг выделить 20 790 евро на вознаграждение удачливым кладоискателям. Департамент защиты памятников старины решил назначить вознаграждение 22 людям, передает Lõuna-Eesti Postimees.
Из этой суммы большая часть, или 14 830 евро будет передана нашедшему клад с монетами в Валгамаа. Клад был найден два года назад и в нем было 5007 монет.
Вознаграждение в размере 1500 евро будет выплачено за найденную в Ида-Вирумаа в деревне Пуру так называемую ганзейскую чашу.